El 1x1 de los jugadores del Villarreal ante el Elche: ¡Vota al mejor!
El Submarino se reencontró con la victoria en la primera prueba del 2026
EL MEJOR
Mikautadze | 9 |
Este es el ‘Mika’ que fichó el Villarreal. Partido de crack con asistencia y golazo.
Luiz Júnior | 7 |
Muy seguro en el juego aéreo, poco pudo hacer en el gol.
Mouriño | 6 |
Sufrió en la primera parte ante un insistente Valera y fue de menos a más.
Pau Navarro | 8 |
Respondió con holgura ante dos ‘bichos’ como Álvaro y Rafa Mir. Mucho criterio.
Rafa Marín | 7 |
Poderoso en el juego aéreo, se precipitó en algunas acciones en la salida.
Pedraza | 8 |
Defendió con astucia en la primera parte y sentenció con un golazo a la carera.
Parejo | 7 |
Al ralentí sigue teniendo el fútbol en las botas. Muy trabajador e inteligente.
Comesaña | 7 |
Aportó el equilibrio necesario ante un equipo tan dominante. Tuvo el 0-3.
Pepe | 5 |
Asistió a Mikautadze en el 0-2 pero fue muy intermitente. No está fino y se nota.
Moleiro | 8 |
Otro gol para el tinerfeño. Generó en la zona de tres cuartos y definió.
Ayoze | 6 |
Empezó muy bien y se fue diluyendo. No acaba de ser el del pasado curso.
TAMBIÉN JUGARON
Gerard | 6 |. Dio aire al ataque.
Cardona| 7 |. Defendió bien.
Macià | 6 |. Pausa y cabeza.
Oluwaseyi | 7 |. Poderoso.
Foyth | 6 |. Concentrado.
