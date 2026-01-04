El 1x1 de los jugadores del Villarreal ante el Elche: ¡Vota al mejor!

EL MEJOR

Mikautadze | 9 |

Este es el ‘Mika’ que fichó el Villarreal. Partido de crack con asistencia y golazo.

Luiz Júnior | 7 |

Muy seguro en el juego aéreo, poco pudo hacer en el gol.

Mouriño | 6 |

Sufrió en la primera parte ante un insistente Valera y fue de menos a más.

Pau Navarro | 8 |

Respondió con holgura ante dos ‘bichos’ como Álvaro y Rafa Mir. Mucho criterio.

Rafa Marín | 7 |

Poderoso en el juego aéreo, se precipitó en algunas acciones en la salida.

Pedraza | 8 |

Defendió con astucia en la primera parte y sentenció con un golazo a la carera.

Parejo | 7 |

Al ralentí sigue teniendo el fútbol en las botas. Muy trabajador e inteligente.

Comesaña | 7 |

Aportó el equilibrio necesario ante un equipo tan dominante. Tuvo el 0-3.

Pepe | 5 |

Asistió a Mikautadze en el 0-2 pero fue muy intermitente. No está fino y se nota.

Moleiro | 8 |

Otro gol para el tinerfeño. Generó en la zona de tres cuartos y definió.

Ayoze | 6 |

Empezó muy bien y se fue diluyendo. No acaba de ser el del pasado curso.

TAMBIÉN JUGARON

Gerard | 6 |. Dio aire al ataque.

Cardona| 7 |. Defendió bien.

Macià | 6 |. Pausa y cabeza.

Oluwaseyi | 7 |. Poderoso.

Foyth | 6 |. Concentrado.