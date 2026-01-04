Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 1x1 de los jugadores del Villarreal ante el Elche: ¡Vota al mejor!

El Submarino se reencontró con la victoria en la primera prueba del 2026

Georges Mikautadze se reencontró con el gol en Elche

Georges Mikautadze se reencontró con el gol en Elche / Europa Press

Aitor Aguirre

Elche (Enviado Especial)

EL MEJOR

Mikautadze | 9 |

Este es el ‘Mika’ que fichó el Villarreal. Partido de crack con asistencia y golazo.

Luiz Júnior | 7 |

Muy seguro en el juego aéreo, poco pudo hacer en el gol.

Mouriño | 6 |

Sufrió en la primera parte ante un insistente Valera y fue de menos a más.

Pau Navarro | 8 |

Respondió con holgura ante dos ‘bichos’ como Álvaro y Rafa Mir. Mucho criterio.

Rafa Marín | 7 |

Poderoso en el juego aéreo, se precipitó en algunas acciones en la salida.

Pedraza | 8 |

Defendió con astucia en la primera parte y sentenció con un golazo a la carera.

Parejo | 7 |

Al ralentí sigue teniendo el fútbol en las botas. Muy trabajador e inteligente.

Comesaña | 7 |

Aportó el equilibrio necesario ante un equipo tan dominante. Tuvo el 0-3.

Pepe | 5 |

Asistió a Mikautadze en el 0-2 pero fue muy intermitente. No está fino y se nota.

Moleiro | 8 |

Otro gol para el tinerfeño. Generó en la zona de tres cuartos y definió.

Ayoze | 6 |

Empezó muy bien y se fue diluyendo. No acaba de ser el del pasado curso.

TAMBIÉN JUGARON

Gerard | 6 |. Dio aire al ataque.

Cardona| 7 |. Defendió bien.

Macià | 6 |. Pausa y cabeza.

Oluwaseyi | 7 |. Poderoso.

Foyth | 6 |. Concentrado.

