La crónica | El Villarreal B arranca el 2026 como una apisonadora ante el Marbella (3-1)

Pues no pudo iniciar con mejor pie el Villarreal B este 2026. El equipo de David Albelda fue una apisonadora del minuto 1 al 90 y dejo KO en la primera parte a un Marbella muy endeble y timorato. El delantero catalán Albert García sólo necesitó cinco minutos para deshacer el 0-0. A partir de ahí el filial desbordó al conjunto marbellí de David Movilla por todos los ángulos, lo que le obligó a realizar cuatro cambios de una tacada en el minuto 34 para taponar todas las grietas de su equipo. Tras el descanso el Marbella se estiró más cuando el filial se quedó con diez futbolistas.

Festival goleador de un Villarreal B muy superior al Marbella en el Mini Estadi. / Juan Francisco Roca

Lo dicho: la escuadra de la Plana salió como una locomotora. Arrolló al Marbella desde el pitido inicial entrando al área marbellí por todas las partes. En el minuto 5 Albert García, a pase de Thiam Cheik, puso el 1-0 y lo celebró con mucha rabia. En pleno vendaval vila-realense, el pichichi Alex Rubio firmó el segundo. Recibió un pase de Eneko Ortiz, remató con dureza, rechazó el portero y en el segundo intento envió el balón al fondo de las mallas. Su noveno gol esta temporada (uno con el Antequera).

Monólogo amarillo

El partido se convirtió en un verdadero monólogo para el equipo de David Albelda. El 3-0 no tardaría mucho en subir al videomarcador del Mini Estadi. Llevó el sello del lateral murciano Dani Budesca, tras un pase de Víctor Moreno. Lo celebró como si valiera un título de Copa. Ese gol que se le estaba negando las dos últimas temporadas. Con el 3-0 el encuentro estaba visto para sentencia.

Buen partido el que completó el lateral Eneko Ortiz frente al conjunto marbellí. / Juan Francisco Roca

El técnico del Marbella realizó un cuádruple cambio en el minuto 34 en busca de taponar todas las grietas defensivas y en el centro del campo de su equipo. Antes, Víctor Moreno estrelló un balón en el larguero y en el último minuto de la primera parte el ariete Albert García tuvo el cuarto gol en sus botas, pero David Vassilev lo evitó.

Segunda parte

Con el partido en el bolsillo, y debido a la vergüenza torera de los visitantes, el Marbella salió más intenso. Puso más la pierna en todos los balones disputados. El cuarto gol lo tuvieron en sus botas Joselillo Gaitán y Albert, pero se resistió en subir al marcador. Los malagueños empezaron a tener más el balón, pero de poco les servía.

Dani Buesca también aportó su gol al triunfo del Villarreal B en el Mini Estadi. / Juan Francisco Roca

Con un Marbella decidido a no tirar a portería, llegó la expulsión del joven mediocentro del Villarreal B, Thiam Cheik, por una dura entrada que no venía a cuento (min. 65). Hizo daño la expulsión. El Marbella se creció más. Su primer tiro a portería en el minuto 71 acabó con el balón de Eugeni al fondo de las mallas. El 3-1 y por delante mucho encuentro.

La próxima cita del Villarreal B será el viernes día 9 de enero en el campo de un Sevilla Atlético que ocupa plaza de descenso a Segunda Federación, a partir de las 19.00 horas.

Ficha técnica:

-3- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz; Alassane (Pablo Pascual, min. 63), Thiam; Moreno, Albert García (Hugo López, min. 63), Gaitán (Nizar, min. 82); y Álex Rubio (Fran Gil, min. 89).

-1- Marbella: David Vassilev; Frattore, Puñal (Jorge Álvarez, min. 34), Escassi, Álex Martínez; Luis Muñoz (Ohemeng, min. 34); Hicham (Palacín, min. 76), Álex López (Tomy, min. 34), Eugeni, José Cambra; y Rodrí Ríos (Du, min. 34).

Goles: 1-0. Min. 4: Albert García. 2-0. Min. 15: Álex Rubio. 3-0. Min. 24: Budesca. 3-1. Min. 71: Eugeni.

Árbitro: Gerard Brull Acerete (Palamós). Amonestó a los locales Eneko y Moreno; y a los visitantes Álex Martínez y Fattore. Expulsó con roja al local Thiam (min. 65).

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 550 espectadores.