La previa | El Villarreal B busca estrenarse en el 2026 con un triunfo y buenas sensaciones

Regresa la competición para un Villarreal B que necesita encadenar una serie de buenos resultados para empezar a situarse en la zona alta de la tabla. Este 2026 arranca con la visita de un irregular Marbella que no quiere llegar como víctima propicia de los vila-realenses. El partido será a las 18.45 horas en el Mini Estadi.

El 2025 se despidió con un empate sin goles en el campo del Algeciras y ahora el nuevo año se estrena recibiendo a un Marbella que lejos de su campo no ha sido capaz de ganar ninguno de los partidos disputados. Únicamente acumula tres empates. El ‘Submarino’ B no es de los mejores equipos como local: tres triunfos, tres empates y dos derrotas.

Pablo Pascual pelea un balón junto a Nico Barattucci en un entrenamiento de esta semana. / Juan Francisco Roca

Para esta cita David Albelda, a la espera de los movimientos que se realizarán en los próximos días, recupera al portero Rubén Gómez, pero seguirá sin poder contar con el mediapunta colombiano Luis Quintero. Además, es muy posible que no pueda contar con los chavales que están trabajando con el primer equipo a las órdenes de Marcelino García: Alassane Diatta y Carlos Maciá. También han sido citados los extremos Joselillo Gaitán y Hugo López, aunque tiene opciones de ser de la partida para reforzar al filial amarillo.

Solo un precedente

El único precedente entre estos dos equipos, el de la pasada temporada 2024/25, finalizó con empate (1-1). Dani Requena adelantó al conjunto de la Plana en el minuto 51, y el experimentado delantero José Callejón puso el empate en el descuento (min. 93).

El Marbella es un equipo peleón que por unas cosas u otras no acaba de reaccionar y se está estancando en los puestos de descenso. Hace dos meses el club se vio obligado a tener que cambiar de entrenador. Carlos de Lerma le cedió el puesto a David Movilla. Él cogió al conjunto marbellí en descenso, y en descenso continúa. Él dice que sabe lo que tienen que hacer para sacar al equipo de ahí abajo.

Posible once del Villarreal B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro, Jean Ives, Eneko Ortiz; Pablo Pascual, Tiam; Víctor Moreno, Joselillo Gaitán, Albert García; y Álex Rubio.