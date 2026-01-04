El regalo de Reyes del Villarreal a su afición

Cinco de enero. O, lo que es lo mismo, día de las cabalgatas de Reyes y víspera del día mundial de la ilusión por antonomasia. Por ello, el Villarreal CF se levanta con espíritu navideño y decide que entrenar a puerta cerrada es aburridísimo, así que abre las puertas del Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para que los groguets puedan colarse -legalmente- a ver cómo trabajan los futbolistas.

Porque sí, este lunes no es un entrenamiento normal: es uno especial, con risas, ilusión y muchos niños mirando con cara de «¡mamá, ese es mi jugador favorito!». Bajo la batuta del míster Marcelino García, los futbolistas correrán, pasarán el balón y se ejercitarán como siempre, pero esta vez con público, aplausos y algún que otro grito infantil animando desde la grada. Eso sí, con permiso de la meteorología, con previsión de mucho frío y también algo de lluvia.

Kmy Ros

El menú

Como manda la tradición amarilla por estas fechas, el entrenamiento viene con extras incluidos, casi como un menú infantil con sorpresa. Los peques de la casa no solo podrán ver de cerca a sus ídolos, sino que también tendrán la oportunidad de pedir autógrafos, hacerse fotos y recibir algún regalito, porque en el Submarino saben que no hay nada más poderoso que un niño feliz con una camiseta firmada. Será una mañana para soñar, para señalar con el dedo y exclamar: «¡ese juega de delantero!» y para volver a casa contando con pelos y señales la experiencia como si fuera una gran aventura.

Las puertas del Mini Estadi se abrirán a las 10.30 horas, 60 minutos antes del inicio del entrenamiento, para que nadie llegue tarde, ni se pierda el calentamiento.

El acceso será desde la zona de tribuna, donde se colocarán los aficionados como si fueran unos auténticos expertos analistas del fútbol. Y si la tribuna se llena hasta la bandera, no pasa nada: se abrirá también la grada del fondo norte, porque aquí nadie se queda sin sitio para disfrutar.

Mapa orientativo para el entrenamiento de puertas abiertas del 5 de enero. / VILLARREAL CF

Accesos

Eso sí, mucha atención: la entrada a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza será únicamente por la puerta más cercana a la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres. Además, habrá una área de aparcamiento abierta cerca de ese acceso, para que llegar sea fácil y rápido.

En resumen, un plan perfecto para empezar la semana con fútbol, sonrisas y mucha magia amarilla, justo antes de que lleguen los Reyes Magos.