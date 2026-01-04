Sonrisas (y alguna lágrima) para el gol de Pedraza en el Elche-Villarreal

A veces, el Destino -sí con mayúsculas-, te tiene preparadas situaciones como las vividas por Alfonso Pedraza. De perder a un ser querido como su padrino en unas fechas tan señaladas como las navidades, sin poder arropar a los suyos, a poder dedicarle un gol (además, no marcaba desde el 20 de diciembre del 2023, dos años atrás) en el siguiente encuentro. El 1-3 del Villarreal CF en el Martínez Valero fue, literalmente, entre las sonrisas y las lágrimas del cordobés.

Alfonso Pedraza, en el vestuario del Martínez Valero, tras el 1-3 que el cordobés selló. / VILLARREAL CF

Recién acabado el partido el Elche, así lo relataba el propio Pedraza: «Este gol y esta victoria se las quiero dedicar a mi padrino, al hermano de mi padre, que falleció el día 31 y no pude estar con mis padres y la familia mía», explicó, visiblemente emocionado. «Muy contento con la actitud del equipo, por empezar el año con victoria, por aportar y ayudar con un gol...», enumeró. «Muy felices de empezar así», definió.

Lo que significa el triunfo en Elche y la Copa de África en clave amarilla El 1-3 en el Martínez Valero permite al Submarino encadenar cuatro victorias (ligueras) a domicilio, sumándose al 0-2 al Valencia, otro 0-2 al Espanyol y el 2-3 a la Real Sociedad (teniendo en cuenta el encuentro pendiente ante el Levante, todavía sin fecha oficial). Es la cuarta vez que los amarillos, en la máxima categoría, lo consiguen. Los precedentes previos datan de las campañas 2006/2007 y en la siguiente, además de en la 2019/2020. Copa de África Marruecos ya está en cuartos de su Copa de África, tras vencer solo por la mínima a Tanzania (1-0), gracias al gol del madridista Brahim Díaz mediado el segundo tiempo del encuentro disputado en el Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat. Ilias Akhomach, nuevamente, no tuvo ni un solo minuto. Además, Senegal, que pasó a cuartos frente a Sudán con dos goles de Pape Gueye (3-1), buscará las semis el viernes, a las 17.00 horas, frente a Malí.

«No sé si el Destino o qué es...»

«No sé si el Destino o qué es, pero yo creo en Dios y mira qué casualidad que él falleció el día 31 y que me han dado la oportunidad de ayudar al equipo, después de tanto tiempo y con todo lo que he pasado con el tobillo y todas esas cosas, así que muy agradecido», manifestó. «Me lo he currado, con trabajo y humildad», indicó.

Además, el cordobés reconoció que «cuando he hecho el control, mi cabeza estaba en pasársela a Tani [Oluwaseyi]». «He chutado por chutar y, por suerte, ha entrado», admitió Pedraza.

El discurso del presidente

«Nuestro objetivo es centrarnos en LaLiga, en jugar otra vez la Champions que, como decía el presidente, no se ha hecho en dos años seguidos», ahondó. «Si seguimos con esta ambición, lo conseguiremos», concluyó