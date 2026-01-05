La celebración muy especial de Dani Budesca tras reencontrarse con el gol 833 días después
El joven lateral murciano, que está haciendo un gran nivel, por fin logró perforar la portería rival
Dani Budesca (Murcia, 27 de mayo de 2006), alumno aventajado de la cantera del Villarreal, celebró con mucho entusiasmo e incluso con rabia su gol frente al Marbella en el Mini Estadi este pasado domingo. No en balde el gol se le había negado en los últimos años. Rompió una racha de 833 días sin perforar la red de la portería rival. Lo consiguió y lo celebró por todo lo alto, quitándose una losa de encima.
No es un especialista, ni muchísimo menos. Un extraordinario lateral diestro, con gran recorrido y hambriento de gol cuando llega cerca de la portería rival. El domingo enganchó un tremendo trallazo, imparable, para hacer subir el 3-0. Corrió, se abrazó con todos sus compañeros, levantó el puño y con las dos manos se señaló su dorsal (número 2). «Ese soy yo», venía a decir.
Del atletismo al fútbol
Dani Budesca está a punto de cumplir una década de amarillo. Su pasado es curioso porque empezó corriendo carreras populares y, al ver que podía tener suerte en este deporte se federó y compitió en carreras de 50 60, 500, 1.000 y 2.000 metros lisos e, incluso, disputó campeonatos de salto de longitud y salto de altura.
En 2011 le entró en gusanillo por el fútbol. Fichó por el Villarreal y en el club de la Plana ha venido madurando hasta hacerse usuperfutbolistata con un portento físico espectacular; trabajador, perfeccionista, autoexigente y con una cabeza muy bien amueblada, esperando la oportunidad para llegar a lo más alto. Los sueños muchas veces se cumplen.
El más regular
En la actualidad es el jugador del Villarreal B que más minutos ha disputado en la presente temporada: 1.599 en los 18 partidos disputados. Le siguen Facundo Viveros (1.400), Víctor Moreno (1.382), Rubén Gómez (1.350) y Alassane Diatta (1.311).
- ¿Cuándo empezará a nevar en Castellón? Aemet pronostica el momento exacto
- Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
- Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Al menos tres heridos graves en la carretera N-340 en Castellón
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor
- El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno