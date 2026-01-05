La celebración muy especial de Dani Budesca tras reencontrarse con el gol 833 días después

Dani Budesca (Murcia, 27 de mayo de 2006), alumno aventajado de la cantera del Villarreal, celebró con mucho entusiasmo e incluso con rabia su gol frente al Marbella en el Mini Estadi este pasado domingo. No en balde el gol se le había negado en los últimos años. Rompió una racha de 833 días sin perforar la red de la portería rival. Lo consiguió y lo celebró por todo lo alto, quitándose una losa de encima.

El joven lateral murciano firmó el 3-0 ante el Marbella en el minuto 34. / Juan Francisco Roca

No es un especialista, ni muchísimo menos. Un extraordinario lateral diestro, con gran recorrido y hambriento de gol cuando llega cerca de la portería rival. El domingo enganchó un tremendo trallazo, imparable, para hacer subir el 3-0. Corrió, se abrazó con todos sus compañeros, levantó el puño y con las dos manos se señaló su dorsal (número 2). «Ese soy yo», venía a decir.

Del atletismo al fútbol

Dani Budesca está a punto de cumplir una década de amarillo. Su pasado es curioso porque empezó corriendo carreras populares y, al ver que podía tener suerte en este deporte se federó y compitió en carreras de 50 60, 500, 1.000 y 2.000 metros lisos e, incluso, disputó campeonatos de salto de longitud y salto de altura.

Dani Budesca celebra con rabia y satisfacción su gol anotado 833 días después. / Juan Francisco Roca

En 2011 le entró en gusanillo por el fútbol. Fichó por el Villarreal y en el club de la Plana ha venido madurando hasta hacerse usuperfutbolistata con un portento físico espectacular; trabajador, perfeccionista, autoexigente y con una cabeza muy bien amueblada, esperando la oportunidad para llegar a lo más alto. Los sueños muchas veces se cumplen.

El más regular

En la actualidad es el jugador del Villarreal B que más minutos ha disputado en la presente temporada: 1.599 en los 18 partidos disputados. Le siguen Facundo Viveros (1.400), Víctor Moreno (1.382), Rubén Gómez (1.350) y Alassane Diatta (1.311).