Así convenció Marcelino al vestuario del Villarreal tras los reveses en Champions y Copa del Rey

Acaba de terminar Stranger Things, una de las series más virales de la última década. Sin entrar en spoilers, en los instantes finales del último capítulo (película, más bien), después de mundos del derecho y del revés, los protagonistas se enfrentan a un dilema respecto al destino de un personaje fundamental. Elijo creer, comparten todos, pese a que todos los indicios apuntan a un funesto desenlace.

En una temporada como esta del Villarreal CF, también con tantas cosas extrañas, Marcelino García Toral ha aplicado su particular elijo creer para explicar cómo un equipo que va lanzado en LaLiga (camino de firmar una primera vuelta con 44 puntos potenciales), solamente suma un empate en seis jornadas de la Champions League y cayó eliminado también prematuramente en la Copa del Rey por un segunda división como el Racing de Santander en dieciseisavos.

El mensaje

Así lo relató Marcelino, después del 1-3 en el Martínez Valero, donde hasta la fecha ningún equipo había ganado allí en esta temporada. «Nos viene a confirmar aquello que les he dicho esta semana y antes también del parón: que estábamos bien... pero que las áreas son las que te dan goles y puntos».

Gerard Moreno expresa la alegría del Villarreal por el triunfo en Elche por 1-3. / VILLARREAL CF

La regularidad mostrada por el Submarino en el campeonato doméstico no ha encontrado una réplica en los otros dos torneos más cortos. El Villarreal solo ha perdido tres encuentros, contra los tres grandes (además, ha cedido solo dos empates, ambos con goles recibidos en el descuento). Es el llamado líder de los mortales, asentado cómodamente en zona Champions, virtualmente tercero y una hipotética renta de ocho puntos para defender esa privilegiada plaza, lo que le permitiría repetir, por vez primera en su historia, Liga de Campeones.

Blindaje

Los amarillos encararon el 2026 después de encadenar, muchos meses después, tres derrotas seguidas (una por competición). Llegaron las dudas, disminuyó la valoración de una plantilla en la que el club reinvirtió más de 100 millones de las ventas del verano... pero solamente fue de puertas para afuera del vestuario, porque Marcelino mantuvo la calma y, amparado por las estadísticas y las sensaciones, aisló a los suyos ante las críticas por los reveses sufridos.

Les vino a decir lo que ha ido salpimentando sus ruedas de prensa desde el fatídico 5 de noviembre, cuando la derrota en Chipre descabalgó a los amarillos en su trayectoria hacia la siguiente fase de la Champions. Contra el Pafos, fue el único encuentro en el que el asturiano no reconoció a su equipo (más allá de que tuvo ocasiones de sobra para evitar la crucial derrota y que el árbitro tampoco estuviera a la altura).

Más atrevimiento

El Submarino, ya contra el Barcelona, subió un punto su atrevimiento. Castigado por los goles tempraneros en contra frente al Copenhague y Racing, el Villarreal ya fue valiente frente a los azulgrana y mantuvo ese perfil en el Martínez Valero, a sabiendas de que el Elche (como el conjunto dirigido por Hansi Flick) hace de la posesión su modus vivendi. No obtuvo réditos (pese a merecerlos) en el encuentro que despedía el 2025, pero sí lo hizo el pasado sábado, con ese 0-2 a los 13 minutos con el que dejó muy bien encarrilado el cuarto triunfo liguero consecutivo lejos del Estadio de la Cerámica.

Un Submarino que navega hacia una puntuación de récord y que, a un par de encuentros de llegar al ecuador de la competición, tutea a Barcelona. Real Madrid y, sobre todo, al Atlético.