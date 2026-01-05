Si ya tiñó de amarillo la Navidad con el Papa Noel Groguet en el Estadio de la Cerámica en el último partido del año 2025 ante el FC Barcelona, el Villarreal CF ha convertido la víspera de la festividad de SM los Reyes Magos de Oriente en una matinal única, repleta de sonrisas, esperanzas e ilusiones. Los más pequeños, y también los mayores, han podido disfrutar este lunes de estar cerca de los jugadores del primer equipo amarillo y del técnico del Submarino, Marcelino García Toral, los cuales se han convertido, sin duda, en el mejor regalo de Reyes para los más de mil incondicionales que han acudido a la jornada de puertas abiertas celebrada en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Una cita que ya viene siendo tradición en el club de la Plana Baixa en estas fechas, donde, además de ver entrenar a sus ídolos, los pequeños de la familia gorgueta han podido pedir autógrafos, recibir regalos y hacerse fotos con los cracks del Submarino.

Los jugadores y Marcelino se convierten en el mejor regalo de Reyes para la afición del Villarreal. / Toni Losas

Desde un primer momento --las puertas se abrieron a las 10.30 horas-- centenares de seguidores se agolparon en el pasillo de acceso del vestuario principal de la Ciudad Deportiva al campo del Mini Estadi. Allí, los más avispados ya pudieron recoger los primeros autógrafos y hacerse fotografías.

Todo el equipo

Una sesión en la que Marcelino ha contado con todos sus efectivos disponibles, siendo muy aclamados pesos pesados del vestuario como Dani Parejo, Juan Foyth, Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Santi Comesaña, Georges Mikautadze y otros con mucho tirón como el portugués Renato Veiga, el canario Alberto Moleiro y también el recién llegado, el argentino Thiago Fernández, aclamado y reclamado por muchos de sus compatriotas.

Jugadores como Renato Veiga se ha convertido en el mejor regalo de Reyes para la afición del Villarreal. / Toni Losas

Y cómo no, uno de los más esperados, pretendidos y agasajados fue el entrenador del Villarreal, Marcelino, el artífice de la excelente primera vuelta que está realizando el Submarino. El asturiano posó con cuantos se lo pidieron, departió con los seguidores, firmó autógrafos y agradeció a los presentes tantas muestras de afecto.

Thiago Fernández, nuevo fichaje del Villarreal, pretendido por los aficionados. / Toni Losas

Disfrute con premio

Como manda la tradición amarilla por Reyes, el entrenamiento vino con extras incluidos, casi como un menú infantil con sorpresa. Los peques de la casa no solo pudieron ver de cerca a sus ídolos, conseguir firmas o hacerse fotos, sino que muchos de los presentes recibieron algún regalito parte de los protagonistas, porque en el Villarreal saben que no hay nada más poderoso que un niño feliz con una camiseta firmada. Sin duda, una matinal emotiva en la que la lluvia respetó a los presentes, más de mil groguets que han desafiado al frío para conseguir su más que merecido regalo de Reyes.

Encuéntrate en la galería de imágenes de la jornada de puertas abiertas