El Villarreal ya cuenta con otro refuerzo de enero: un central alto, guapo y dicharachero
Tras lesionarse hace cinco meses y ser intervenido quirúrgicamente, el defensa se ha ejercitado con el grupo por primera vez con su competitividad, alegría y habitual show y bromas en el entrenamiento
Nunca perdió la sonrisa pese a su grave lesión. Siempre alegre, siempre haciendo grupo y cuando se viste de corto es el alma del buen rollo en tanto en el vestuario como en los entrenamientos del Villarreal CF. El conjunto amarillo ya tiene un nuevo refuerzo para la zaga, un 'fichaje' invernal que, en cuanto tenga el alta médica, será otro de los baluartes para el eje de la zaga de Marcelino García Toral.
Es alto, guapo, rápido, optimista, potente y dicharachero. Para él parece que no haya días malos, que los ha tenido. Pero el joven zaguero amarillo, tras lesionarse hace cinco meses y ser intervenido quirúrgicamente, se ha ejercitado este lunes con el grupo por primera vez ofreciendo competitividad, alegría y su habitual show con bromas en el entrenamiento del Submarino.
Refuerzo de lujo
Se trata del defensa francés Willy Kambwala, que ha sido la gran novedad en la sesión a puertas abiertas del Villarreal en la víspera de Reyes en la Ciudad Deportiva, ya que ha retornado al trabajo trabajo de grupo tras cinco meses fuera del mismo por lesión, al igual que el centrocampista Thomas Partey después de estar un mes ausente por lesión. Aunque el jugador francés ya había aumentado cargas de trabajo en semanas anteriores, ahora está próximo a recibir el alta médica tras su lesión muscular del mes de agosto.
Kambwala cayó lesionado en la primera semana del mes de agosto en un partido amistoso ante Genova, una lesión grave en los isquiotibiales de la pierna izquierda, que lo obligaron a pasar por el quirófano. Se esperaba un tiempo de recuperación cercano a los cinco meses, plazo que ha cumplido en esta primera semana del mes de enero.
El técnico Marcelino García recupera un defensa más antes de febrero, a la espera de que pueda tener el alta médica en las próximas semanas.
El estado de la plantilla
Una sesión en la que también ha destacado la presencia del centrocampista Thomas Partey, ya que tras casi un mes fuera del equipo, también se ha ejercitado con el resto de sus compañeros.
Además, destaca la ausencia del portero Luiz Júnior, fuera por un resfriado; la del defensa Logan Costa, por lesión de larga duración; y la de Pape Gueye e Ilias Akhomach, presentes en la Copa de África.
La plantilla se ha ejercitado con la presencia masiva de aficionados, ya que unos 2.000 seguidores han acudido a esta sesión de puertas abiertas habitual antes de la festividad de Reyes.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Cuándo empezará a nevar en Castellón? Aemet pronostica el momento exacto
- Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
- Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Al menos tres heridos graves en la carretera N-340 en Castellón
- Cierran el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora hallado en un contenedor como 'muerte accidental' en Castelló
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor
- El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania