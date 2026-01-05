El Villarreal ya cuenta con otro refuerzo de enero: un central alto, guapo y dicharachero

Nunca perdió la sonrisa pese a su grave lesión. Siempre alegre, siempre haciendo grupo y cuando se viste de corto es el alma del buen rollo en tanto en el vestuario como en los entrenamientos del Villarreal CF. El conjunto amarillo ya tiene un nuevo refuerzo para la zaga, un 'fichaje' invernal que, en cuanto tenga el alta médica, será otro de los baluartes para el eje de la zaga de Marcelino García Toral.

Es alto, guapo, rápido, optimista, potente y dicharachero. Para él parece que no haya días malos, que los ha tenido. Pero el joven zaguero amarillo, tras lesionarse hace cinco meses y ser intervenido quirúrgicamente, se ha ejercitado este lunes con el grupo por primera vez ofreciendo competitividad, alegría y su habitual show con bromas en el entrenamiento del Submarino.

Entrenamiento del Villarreal a puertas abiertas en la víspera de Reyes. / Toni Losas

Refuerzo de lujo

Se trata del defensa francés Willy Kambwala, que ha sido la gran novedad en la sesión a puertas abiertas del Villarreal en la víspera de Reyes en la Ciudad Deportiva, ya que ha retornado al trabajo trabajo de grupo tras cinco meses fuera del mismo por lesión, al igual que el centrocampista Thomas Partey después de estar un mes ausente por lesión. Aunque el jugador francés ya había aumentado cargas de trabajo en semanas anteriores, ahora está próximo a recibir el alta médica tras su lesión muscular del mes de agosto.

Kambwala cayó lesionado en la primera semana del mes de agosto en un partido amistoso ante Genova, una lesión grave en los isquiotibiales de la pierna izquierda, que lo obligaron a pasar por el quirófano. Se esperaba un tiempo de recuperación cercano a los cinco meses, plazo que ha cumplido en esta primera semana del mes de enero.

El técnico Marcelino García recupera un defensa más antes de febrero, a la espera de que pueda tener el alta médica en las próximas semanas.

Puertas Abiertas Villarreal CF - Vispera Reyes (1) /

El estado de la plantilla

Una sesión en la que también ha destacado la presencia del centrocampista Thomas Partey, ya que tras casi un mes fuera del equipo, también se ha ejercitado con el resto de sus compañeros.

Además, destaca la ausencia del portero Luiz Júnior, fuera por un resfriado; la del defensa Logan Costa, por lesión de larga duración; y la de Pape Gueye e Ilias Akhomach, presentes en la Copa de África.

La plantilla se ha ejercitado con la presencia masiva de aficionados, ya que unos 2.000 seguidores han acudido a esta sesión de puertas abiertas habitual antes de la festividad de Reyes.