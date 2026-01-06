Villarreal CF: Llegan los primeros refuerzos de invierno para los dos filiales del Submarino
El Villarreal B y el Villarreal C se refuerzan para la segunda vuelta de Primera RFEF y Tercera RFEF respectivamente
Habrá movimiento en los dos filiales del Villarreal en este mercado de invierno. Entradas y algunas salidas. En el caso del Villarreal B es hombre elegido para reforzar el ataque es el ariete Ayman Arguigue, procedente del Teruel. Se están ultimando los detalles para que esta misma semana se incorpore a las órdenes de David Albelda. Es natural de Carcaixent, donde nació el 11 de mayo de 2005. Un jugador que pertenece al Huesca y que llegaría cedido a final de temporada.
Se formó en el equipo de su pueblo, la UD Carcaixent, y en verano de 2021 se marchó al Getafe y en 2022 al Huesca. Hasta diciembre, jugando cedido en el Teruel de Primera Federación, disputó 16 partidos, con 533 minutos y dos goles. La pasada temporada estando en el filial del Huesca, llegó a debutar con el primer equipo de la escuadra del Alto Aragón en Segunda División: 10 partidos y 165 minutos.
Refuerzo para el C
Además, para el Villarreal C se ha cerrado la incorporación del lateral izquierdo Álex Fita Vidal (Elche, 4 de julio de 2007), formado en la cantera del Elche hasta que en 2023 se incorporó a las categorías inferiores de la SD Huesca. Allí ha jugado en el juvenil B, juvenil A, el filial e incluso llegó a debutar con el primer equipo oscense en Copa del Rey: Nàstic de Tarragona-SD Huesca (0-1), jugando 77 minutos, la pasada temporada 2024/25. Ya está en la Plana y a las órdenes del técnico David Cifuentes.
Este miércoles juega el Villarreal C
Atractivo duelo de filiales en el Mini Estadi. El Villarreal C recibe este miércoles al Hércules B (16.00 horas) en partido aplazado del pasado 14 de diciembre por el nivel naranja por fuertes lluvias en la provincia de Valencia. El duelo lo dirigirá el colegiado valenciano Javier Valero Lucía. Un encuentro entre dos plantillas muy jóvenes con una buena propuesta futbolística.
