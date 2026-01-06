Histórica permanencia del Villarreal... ¿en la primera vuelta?

El Villarreal CF, de la mano del técnico Marcelino García Toral, quiere seguir cosechando registros inéditos. Sin duda, el próximo reto supondría un hito sin precedentes en la entidad grogueta.

No en vano, el Submarino opta por primera vez en su historia a lograr la salvación en la primera vuelta del campeonato liguero, algo que los de la Plana Baixa no han logrado en toda su trayectoria en Primera División.

Hasta la fecha, el conjunto amarillo nunca ha superado o ha alcanzado la cifra de los 40 puntos en la primera vuelta del campeonato, algo que si puede hacer esta campaña tras firmar su mejor primera vuelta a estas alturas del campeonato.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, firma una camiseta a un joven aficionado en la jornada de puertas abiertas. / Toni Losas

La situación

El equipo groguet suma, tras 17 jornadas, 38 puntos, por lo que a falta de dos encuentros para cerrar la primera vuelta, lograría asegurarse la permanencia de ganar uno de los dos partidos que le restan por disputar y empata otro, ya que se calcula que la permanencia virtual se obtiene cuando se alcanzan 42 puntos.

Incluso con 41 parece que este año se lograría. Al Villarreal le resta por jugar el partido ante el Alavés de la 19ª jornada, que se disputa este sábado (16.15 horas), y el encuentro que tiene aplazado ante el Levante en València, cuyo día y hora están todavía por decidirse.

Los mejores números del Villarreal en la primera vuelta son los 39 puntos de las temporadas 10/11 y 15/16, por lo que esta campaña podría conseguir su récord.

El equipo lo celebra con la afición en la jornada de puertas abiertas