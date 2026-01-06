Villarreal-Alavés: sus precedentes y las sonrisas y lágrimas de Ilias Akhomach

El Villarreal CF recibe este sábado en la 19ª jornada de LaLiga al Deportivo Alavés en el Estadio de la Cerámica (16.15 horas), un rival amable para los amarillos en cuanto a resultados, donde no pierde desde 2019 con cuatro triunfos y un empate en los cinco partidos disputados desde la última derrota de la temporada 2018/19. Y un duelo en el que está en el recuerdo el último precedente las sonrisas y lágrimas de Ilias Akhomach, con golazo y grave lesión del internacional por Marruecos.

La última vez que el Submarino amarillo cayó contra el equipo babazorro fue el 2 de marzo de 2019 (1-2), en la 26ª jornada de la citada 18/19, en un partido que Santi Cazorla empató con un gol de penalti, pero el equipo de Abelardo se impuso gracias al primer gol de Guillermo Maripán y al de la victoria de Takashi Inui.

Esa supuso la tercera derrota consecutiva que sufría el Villarreal en su feudo ante este rival, pero, después de esa racha negativa, todas las siguientes victorias se han saldado con goleadas, menos el empate que se produjo hace dos temporadas (1-1).

Ilias Akhomach marcó el momentáneo 1-0 en el Villarreal-Alavés del pasado ejercicio 2024/25. / Gabriel Utiel

Precedentes recientes

En la temporada 2019-20, el Villarreal ganó por un contundente 4-1 con un doblete de Toko Ekambi y los goles de Gerard Moreno y Javi Ontiveros. En la 2020-21, el equipo castellonense ganó 3-1 con dos tantos de Paco Álcacer y un gol de penalti de Gerard Moreno; en la 2021-22 por 5-2 con los dobletes de Gerard y Boulaye Dia y un gol de Yeremi Pino.

La visita más reciente del Alavés a Vila-real fue en la jornada 13 de la pasada temporada, el 9 de noviembre de 2024, a la que el Villarreal de Marcelino llegaba cuarto con 22 puntos y el Alavés de Luis García Plaza era décimo cuarto con 13 unidades.

Ilias Akhomach se lesionó de ligamentos el pasado ejercicio en el Villarreal-Alavés. / Gabriel Utiel

Sonriras y lágrimas

Pese a que el equipo vitoriano firmó una gran primera mitad y contó con varias ocasiones para adelantarse en el marcador, una acción brillante de Ilias Akhomach, que poco después tuvo que retirarse por una grave lesión en la rodilla que le hizo perderse lo que restó de campaña, abrió el marcador en el 38 para el Villarreal, que sentenció el partido en los minutos finales con los goles de Parejo, desde el punto de penalti en el 81, y Comesaña en el 90.

El Villarreal alineó aquel día a Diego Conde; Kiko Femenía (Pau Navarro), Albiol, Costa, Sergi Cardona; Ilias Akhomach (Yeremy Pino), Gueye (Comesaña), Parejo, Álex Baena; Ayoze (Bernat) y Pépé (Barry).

Por parte del Deportivo Alavés jugaron Sivera; Tenaglia, Abqar, Pica, Manu Sánchez; Antonio Blanco, Guevara (Stoichkov); Carlos Vicente (Conechny), Rebbach (Carlos Martín), Guridi (Jordán); y Kike García (Toni Martínez).

El balance de los 13 partidos disputados entre ambos equipos en Primera División en Villarreal es de ocho victorias para los amarillos, un empate y cuatro victorias para el Alavés.