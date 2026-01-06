El Villarreal ya piensa en el 'sorpasso' al Real Madrid... ¿cuándo visitan los blancos el Estadio de la Cerámica?

A la espera de saber cuándo se juega el partido aplazado entre el Levante UD y el Villarreal CF, que cerrará la primera vuelta del presente ejercicio liguero 2025/26 tanto para granotas como para groguets, el conjunto amarillo va conociendo las fechas y los horarios de sus más inminentes compromisos en el torneo doméstico.

El conjunto que dirige Marcelino García Toral, que viene de imponerse con autoridad en la visita al Martínez Valero frente al Elche (1-3), afronta este próximo sábado, 10 de enero, el duelo de la 19ª jornada de LaLiga, en la que recibirá al Deportivo Alavés en el Estadio de la Cerámica. Un encuentro que arrancará a las 16.15 horas.

Willy Kambwala, segundo por la izquierda, se incorporó al grupo en el entrenamiento de la matinal de este lunes del Villarreal CF. / Toni Losas

El arranque de la segunda vuelta

Tras ello, los de la Plana Baixa saben sus primeros compromisos de la segunda vuelta del campeonato. Así, la 20ª jornada tendrá como rival al Real Betis, pero el Submarino no jugará en el Benito Villamarín, al estar en obras. Los groguets jugarán en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el sábado 17 de enero a las 21.00 horas, un duelo clave ante un rival directo en la lucha por las plazas europeas.

Y tras dicho partido, LaLiga dio a conocer este pasado lunes las fechas y horarios correspondientes a la 21ª jornada del campeonato nacional, donde llegará a Vila-real uno de los equipos más deseados de cada campaña, el Real Madrid. Precisamente el conjunto blanco está por encima de los amarillos. Los blancos son 2º con 45 unidades y el Submarino es 3º con 38 puntos, pero con dos encuentros menos.

Los jugadores del Villarreal quieren sumar 44 puntos en la 1ª vuelta de LaLiga 25/26. / Toni Losas

Será un choque determinante en la pelea por la segunda plaza de Primera División, un envite que se celebrará el sábado 24 de enero, las 21.00 horas, en el Estadio de la Cerámica. Será, sin duda, el partido de la jornada en la máxima categoría de fútbol español.

Los horarios de la 21ª jornada de LaLiga