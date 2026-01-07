Opinión: Thiago Fernández, un diamante en bruto por pulir en el Villarreal

Quienes me conocen saben de mi pasión enfermiza por el fútnbol internacional con una elevada dosis de frikismo. Yo le llamo frikismo craneoencefálico. Los que me conocen también son sabedores de mis atípicas devociones como ver fútbol peruano de madrugada, argentino, mis diferentes equipos europeos de los que soy fan y, a su vez, de mi fervor por el fútbol de selecciones, especialmente de África, Asia y Sudamérica.

Es por ello que me atrevo a opinar de Thiago Fernández, jugador al que he visto jugar a gran nivel hasta su grave lesión de rodilla en la temporada 2024 (en Argentina las campañas futbolísticas son en años naturales). Con solo 20 años (ahora tiene 21), el emergente extremo diestro volaba por la banda izquierda de Vélez Sarsfield, club histórico en el que el nuevo fichaje del Villarreal CF contribuyó a lograr el título de campeón de liga en su país.

Thiago Fernández, nuevo fichaje del Villarreal, fue muy pretendido por los aficionados en la jornada de puertas abiertas. / Toni Losas

Valor emergente de Argentina

El ahora groguet competía con Benja Domínguez por ser los dos mejores jugadores del campeonato argentino, otro extremo diestro que también sobresalía por la izquierda en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Benja fue traspasado al Bolonia por 4 millones de euros en agosto del 2024 para que no se marchara gratis. Thiago se lesionó de gravedad en diciembre del 2024 y se frustraron varias operaciones de venta a Europa. El Villarreal fue paciente y lo firmó gratis. Ojalá Thiago recupere su nivel físico, la confianza y su mejor versión, porque es un diamante en bruto por pulir en el Villarreal.