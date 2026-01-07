Un sancionado por la FIFA, uno peleado con el entrenador, la cláusula de Denis Suárez... la difícil situación del Alavés ante el Villarreal

El empate a uno ante el Real Oviedo ha dejado al Deportivo Alavés, que este sábado (10 de enero del 2026, a partir de las 16.15 horas, visita el Estadio de la Cerámica) en una situación muy delicada, tanto a nivel clasificatorio como anímico. El equipo volvió a mostrar dificultades para sostener ventajas y para mantener un nivel competitivo constante durante los 90 minutos, algo que empieza a convertirse en una tendencia preocupante. A pesar de neutralizar el 0-1 en el marcador, el conjunto de Eduardo Coudet no supo remontar el partido y acabó cediendo dos puntos que ahora pesan mucho en la lucha por los objetivos marcados.

Más allá del resultado, las sensaciones fueron negativas. Al Alavés le costó generar juego, sufrió en fases clave del encuentro y volvió a mostrar fragilidad defensiva en momentos decisivos. La expulsión de Protesoni agravó aún más el escenario y obligó al equipo a resistir durante muchos minutos en inferioridad, evidenciando la falta de profundidad de una plantilla muy mermada por las bajas. El empate ha encendido las alarmas, ya que el margen de error se reduce y la confianza del grupo parece resentirse. Con un calendario exigente por delante y pocas alternativas disponibles, el Alavés afronta un tramo decisivo de la temporada con más dudas que certezas.

El caso de Denis Suárez

El Submarino facilitó la salida, en el pasado mercado de verano, de Denis Suárez. A cambio, le impuso la cláusula habitual que acompaña a los cedidos: no poder enfrentarse a los amarillos en el Estadio de la Cerámica. Por tanto, el pontevedrés estará al frente del montón de bajas cara al Villarreal-Alavés de pasado mañana (16.15 horas).

El cuadro vitoriano (un punto de los últimos nueve) vendrá muy condicionado por las numerosas ausencias. Eduardo Coudet únicamente podrá disponer de 15 jugadores de campo de la primera plantilla para medirse al equipo dirigido por Marcelino García, entre lesiones, sanciones y futbolistas apartados y/o en vías de abandonar Mendizorroza.

Defensa

Atrás regresa Víctor Parada, una vez cumplido su ciclo de amonestaciones. Facundo Garcés está sancionado por la FIFA, Nikola Maras no entra en los planes del preparador argentino y Moussa Diarra busca un nuevo destino, después de quedar fuera de la convocatoria a raíz de un incidente en un entrenamiento previo al partido de Copa del Rey ante el Sevilla.

Centro del campo

En el centro del campo, el Alavés también sufrirá importantes limitaciones. Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Ander Guevara y Jon Guridi son los únicos disponibles para un encuentro que cerrará la primera vuelta del campeonato. A estas dificultades se suman la ausencia de Carlos Protesoni, expulsado en el partido frente al Oviedo.

Lucas Boyé salvó, con su golazo, un punto ante la indulgencia del Oviedo. / EFE

Delantera

En la delantera, la situación se mantiene estable, con Toni Martínez y Lucas Boyé, ya cada vez más a tono después de su lesión, apuntando a entrar en la citación para Vila-real. Mariano Díaz, mientras tanto, podría quedarse fuera por cuarto partido consecutivo.