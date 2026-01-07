Tercera Federación | El Villarreal C se ve sorprendido por el Hércules B en el minuto 85 (0-1)

Un gol en el minuto 85 de Laoui Hamza le hizo perder al Villarreal C frente al Hércules B en el Mini Estadi (0-1), en un partido muy igualado y donde los dos porteros, Carlos López (filial amarillo) y Marcos Mompean (filial herculano), fueron los mejores de un encuentro tremendamente igualado y con rachas de dominios para amarillos y blanquiazules.

En la primera parte Nico Barattucci, Iker Adelantado y Moha Dahmouni tuvieron las mejores ocasiones de gol y dos de ellas fueron rechazadas por el arquero del conjunto alicantino. En la escuadra herculana Bojang Abdoulie tuvo una muy buena ocasión en el minuto 31 y luego el arquero Carlos López le paró otra a Manuel Tutu.

Mario Cervera pelea un balón con dos futbolistas del Hércules B en el Mini Estadi. / Juan Francisco Roca

Intensidad e igualdad

El segundo tiempo arrancó con otro extraordinario paradón del meta albaceteño del Villarreal C (min. 49) y cuando el partido parecía encaminado al 0-0 inicial, llegó el remate desde la frontal del área a cargo de Laoui Hamza, que tras estrellar el balón en el larguero el cuero acabó besando las mallas. En los minutos finales se intentó la igualada, pero el Hércules B estuvo muy bien plantado en el terreno de juego y se mostró muy intenso. Al final, derrota por la mínima.