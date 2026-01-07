Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera Federación | El Villarreal C se ve sorprendido por el Hércules B en el minuto 85 (0-1)

El segundo filial amarillo se estrelló contra el infortunio y el portero del equipo alicantino

Buen partido el que realizó el ariete argentino Nico Barattucci ante el Hércules B.

Buen partido el que realizó el ariete argentino Nico Barattucci ante el Hércules B. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Vila-real

Un gol en el minuto 85 de Laoui Hamza le hizo perder al Villarreal C frente al Hércules B en el Mini Estadi (0-1), en un partido muy igualado y donde los dos porteros, Carlos López (filial amarillo) y Marcos Mompean (filial herculano), fueron los mejores de un encuentro tremendamente igualado y con rachas de dominios para amarillos y blanquiazules.

En la primera parte Nico Barattucci, Iker Adelantado y Moha Dahmouni tuvieron las mejores ocasiones de gol y dos de ellas fueron rechazadas por el arquero del conjunto alicantino. En la escuadra herculana Bojang Abdoulie tuvo una muy buena ocasión en el minuto 31 y luego el arquero Carlos López le paró otra a Manuel Tutu.

Mario Cervera pelea un balón con dos futbolistas del Hércules B en el Mini Estadi.

Mario Cervera pelea un balón con dos futbolistas del Hércules B en el Mini Estadi. / Juan Francisco Roca

Intensidad e igualdad

El segundo tiempo arrancó con otro extraordinario paradón del meta albaceteño del Villarreal C (min. 49) y cuando el partido parecía encaminado al 0-0 inicial, llegó el remate desde la frontal del área a cargo de Laoui Hamza, que tras estrellar el balón en el larguero el cuero acabó besando las mallas. En los minutos finales se intentó la igualada, pero el Hércules B estuvo muy bien plantado en el terreno de juego y se mostró muy intenso. Al final, derrota por la mínima.

