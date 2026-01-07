El Villarreal B, ante el reto de volver a ganar dos partidos seguidos esta temporada
Solo lo ha conseguido una vez en este curso, y lo intentará en la visita al Sevilla Atlético
El Villarreal B, encuadrado en el grupo más potente de la Primera Federación, intentará este viernes sumar la segunda victoria consecutiva, algo que esta temporada solo ha conseguido una vez, lo que viene a decir lo complicado que está ganar en esta categoría. El filial amarillo visita al Sevilla Atlético este viernes a partir de las 19.00 horas.
En la presente temporada sólo en una ocasión fue capaz de encadenar dos victorias consecutivas y ya ha llovido mucho. Fue en las dos primeras jornadas de noviembre pasado. Venció en el campo del Cartagena (0-2) y siete días después superó al Atlético Sanluqueño en el Mini Estadi (2-0). Desde entonces, no ha vuelto a ganar dos veces seguidas.
Para ese partido serán baja Luis Quintero y Barry, lesionados, y Thiam Cheik, por sanción. Regresará el delantero Facundo Viveros.
Mal campo
El Villarreal B buscará sumar esa segunda victoria consecutiva en un campo donde nunca pudo salir victorioso. Las dos visitas al campo del Sevilla Atlético las saldó con derrotas. La primera fue la temporada 2021/22 por 2-1, con goles de Antonio Zarzana y Nacho Quintana para los sevillistas, y de Nikita Iosifov para los amarillos.
La pasada campaña 2024/25 también perdió por 2-1, con goles de Antonetti y Ramón Martínez para los andaluces, y de Etta Eyong para los vila-realenses.
Suscríbete para seguir leyendo
- La suerte sonríe a lo grande esta vez a Castellón: el primer premio del sorteo del Niño cae en cinco municipios
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- El pueblo de Castellón que se ha 'congelado' el día de Reyes: -8,8 grados... y -3,5 en Castelló
- Presentan una denuncia contra el torero Fran Rivera en la Fiscalía Provincial de Castellón. Este es el motivo
- Javier Puello, el lotero que ha repartido el primer premio de El Niño en Castelló: 'Ya tocaba, después de la decepción del Gordo de Navidad
- Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes
- El Villarreal ya cuenta con otro refuerzo de enero: un central alto, guapo y dicharachero
- Vuelve el 'boom' del ladrillo a Moncofa: la construcción alcanza cifras de hace más de una década