El Villarreal B, ante el reto de volver a ganar dos partidos seguidos esta temporada

El Villarreal B, encuadrado en el grupo más potente de la Primera Federación, intentará este viernes sumar la segunda victoria consecutiva, algo que esta temporada solo ha conseguido una vez, lo que viene a decir lo complicado que está ganar en esta categoría. El filial amarillo visita al Sevilla Atlético este viernes a partir de las 19.00 horas.

En la presente temporada sólo en una ocasión fue capaz de encadenar dos victorias consecutivas y ya ha llovido mucho. Fue en las dos primeras jornadas de noviembre pasado. Venció en el campo del Cartagena (0-2) y siete días después superó al Atlético Sanluqueño en el Mini Estadi (2-0). Desde entonces, no ha vuelto a ganar dos veces seguidas.

Alassane Diatta apunta a regresar al Villarreal B para visitar al Sevilla Atlético. / Juan Francisco Roca

Para ese partido serán baja Luis Quintero y Barry, lesionados, y Thiam Cheik, por sanción. Regresará el delantero Facundo Viveros.

Mal campo

El Villarreal B buscará sumar esa segunda victoria consecutiva en un campo donde nunca pudo salir victorioso. Las dos visitas al campo del Sevilla Atlético las saldó con derrotas. La primera fue la temporada 2021/22 por 2-1, con goles de Antonio Zarzana y Nacho Quintana para los sevillistas, y de Nikita Iosifov para los amarillos.

Eneko Ortiz, uno de los habituales en los onces del Villarreal B esta temporada. / Juan Francisco Roca

La pasada campaña 2024/25 también perdió por 2-1, con goles de Antonetti y Ramón Martínez para los andaluces, y de Etta Eyong para los vila-realenses.