El enigmático y sentido mensaje de Dani Parejo tras alcanzar los 250 partidos con el Villarreal: "Hoy miro atrás y..."

Dani Parejo, a sus 36 años, sigue haciendo historia en el Villarreal. Ante el Elche alcanzó la cifra redonda de 250 partidos oficiales con la camiseta amarilla. Se dice pronto, pero entre esos encuentros se cuentan duelos históricos, como la final de la Europa League, en la que fue protagonista capital: dio la asistencia a Gerard Moreno y convirtió su penalti en la eterna tanda. El madrileño también fue una pieza fundamental en el equipo que, apenas una temporada después, llegó a las semifinales de la Champions League.

Santi Comesaña y Parejo fueron los elegidos para el doble pivote en Elche. / Pablo Miranzo

De esos 250 partidos repartidos en sus cinco temporadas y media con el Submarino, 189 han sido en LaLiga, 16 en Copa del Rey, 19 en Europa League, 17 en Champions y nueve en Conference League, ocupando actualmente el puesto 13º en la clasificación histórica del club, a solo cuatro encuentros de Gonzalo Rodríguez y a ocho de Javi Venta y Sergio Asenjo, lo que le deja la puerta abierta para entrar en el top-10 esta misma temporada. Entre los centrocampistas, es el tercero en la lista, solo por detrás de dos leyendas como Bruno Soriano (425) y Marcos Senna (361). Además, Parejo alcanza 540 encuentros en Primera, lo que le sitúa noveno en la historia, a dos de Paco Buyo, tres de Eusebio Sacristán y seis de Loren Juarros. Una carrera y un legado que hablan por sí solos.

Su mensaje en Instagram

Parejo, que acaba contrato en junio de 2026 y no ha renovado, emitió el siguiente mensaje emotivo en sus redes sociales: "250 partidos con el Villarreal. Hoy miro atrás y valoro con orgullo todo lo vivido. Cada uno de ellos ha sido un privilegio, con mucho trabajo, responsabilidad y respeto por esta camiseta. Al club y a su gente, gracias por hacerme sentir parte de algo tan grande desde el primer día; a mis compañeros y a la afición, por acompañarme en este camino tan especial. Seguimos con la misma ilusión de siempre @villarrealcf", comentó un Parejo que sigue demostrando su inteligencia táctica sobre el césped. Y aún tiene cuerda para rato.