El futuro ya está aquí: las dos joyas del 2007 del Villarreal convocadas por la selección española sub-19

Como diría la película: el futuro ya está aquí y viene fuerte. No jugaron pero estuvieron convocados el pasado sábado en el primer partido del Villarreal este 2025, en Elche. Son dos de las perlas de la prolífica Cantera Grogueta, además de otro que ya ha debutado en Liga como es Carlos Maciá. Hablamos ni más ni menos que de Hugo López (18 años) y Joselillo Gaitán (18 años), ambos de una generación del 2007 que promete mucho. En edad juvenil están rompiendo las puertas para llegar a la élite y ya entran en los planes de Marcelino, al menos para entrenar y formar parte de las listas.

Convocatoria de la sub-19. / RFEF

De hecho, Hugo López participó en los dos primeros partidos de Copa del Rey ante el Ciudad de Lucena y el Antoniano, dando una asistencia. Con mucha importancia en el filial que dirige David Albelda, los dos futbolistas de ataque tienen un gran margen de proyección y así lo atestigua la llamada de Paco Gallardo.

Joselillo Gaitán (-i-), autor del 2-0, celebra su gol junto al extremo Seydou Llopis. / Gabri Utiel

Convocados con la sub-19

Un buen rendimiento que no ha pasado desapercidibo para el seleccionador sub-19, que descolgado el teléfono para llamar a Hugo López y Joselillo Gaitán entre los 22 jugadores para enfrentarse a Italia el próximo 14 de enero. El partido se disputará en el complejo de la FIGC en Coverciano a las 14 horas y podrá seguirse por los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

El 2026 será un año de suma importancia para la Selección española sub-19, subcampeona de Europa e inmersa en la lucha para clasificarse para la edición del Campeonato de Europa de este 2026 que se celebrará en País de Gales (28 de junio al 11 de julio).