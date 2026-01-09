La crónica | El Villarreal B cierra la primera vuelta con un justo empate en Sevilla (0-0)

El Villarreal B no pudo pasar del empate a cero en su visita al campo del Sevilla Atlético donde hubo mucha alternancia en el dominio del juego. Las mejores oportunidades fueron para los sevillistas, con tres buenas intervenciones del portero Rubén Gómez. Otra vez más se le escapó al equipo de David Albelda el encadenar dos triunfos consecutivos. Un punto para sumar y seguir en tierra de nadie.

No se vieron goles en una primera parte que empezó controlada por el filial amarillo, pero que en los 20 últimos minutos estuvo más entero y crecido el conjunto sevillista. Tres buenas ocasiones para los locales y dos para los visitantes, pero Rubén Gómez salvó en dos ocasiones del 1-0. Las dos de la escuadra vila-realense fueron también muy claras, en especial el buen cabezazo desviado de Alassane Diatta.

Frente a frente Ibra Sow y Pablo Pascual, antes de pelear un balón en el Estadio Jesús Navas. / Sevilla CF

De salida, el Villarreal B tuvo mucha posesión y dos buenas llegadas al área del Sevilla Atlético. David Albelda apostó por un once muy similar al que goleó al Marbella el pasado fin de semana. A los siete minutos el goleador madrileño Álex Rubio dio el primer aviso para el conjunto de la Plana. Y superada la media hora de partido, cuando el encuentro se estaba igualando, un saque de esquina de Víctor Moreno lo cabeceó Alassane Diatta ajustado al palo izquierdo de Alberto Flores

Reacción local

El filial del Sevilla espabiló superado el minuto 30. El equipo de Luciano Martín Luci tuvo presencia en los metros finales. Todo el peligro se vivió en apenas cinco o seis minutos, pero dos de las tres llegadas estuvieron muy bien replicadas por el portero alcireño del Villarreal B, Rubén Gómez. En el minuto 36 un tiro raso de Isra Domínguez lo rechazó el arquero del equipo groguet. Luego Rubén se lució a un lanzamiento de Sergio Martínez que rechazó con los pies.

Justo reparto de puntos en un partido muy igualado entre los filiales del Sevilla y Villarreal. / Sevilla CF

El acoso del Sevilla Atlético se prolongó más de la cuenta. Antes del descanso hubo un tercer intento local con otro tiro raso muy peligroso de Isra Domínguez que con decoro puso detener Rubén Gómez. Así que con el 0-0 y todo por decidir se llegó al descanso.

Segunda parte

En la reanudación el filial del Sevilla, de salida, estuvo más entero. Tuvo más presencia en el juego, más balón, pero escasas llegadas sobre la portería de Rubén Gómez. Fue cuestión de esperar diez minutos para que el Villarreal B volviera a coger el timón del encuentro. Con su rival agazapado atrás, al equipo de David Albelda también le costó mucho encontrar espacios. Y poco más que contar. En la recta final hubo más de lo mismo: querer y no poder en ambos equipos.

La próxima cita para el Villarreal B será el viernes 16 de febrero en el Mini Estadi contra uno de los cocos de la categoría como es el Cartagena (19.00 horas).

Ficha técnica:

-0- Sevilla Atlético: Alberto Flores; Kpebane (Moreno, min. 73), Iker Muñoz, Jalabe, Sergio Martínez; Rivera; Bakary Sow (Iker Villar, min. 84), Nico Guillén, Altozano (Alcaide, min. 84), Isra Domínguez (Collado, min. 84); e Ibra Sow (Manuel Ángel, min. 71).

-0- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca (Arnau Forés, min. 62), Sierra, Lautaro, Eneko Ortíz; Alassane, Pablo Pascual (Thiam, min. 71); Moreno, Facundo (Gaitán, min. 71), Hugo López (Albert, min. 62); y Álex Rubio.

Árbitro: Pol Arenas Mora (Figueres). Amonestó al local Manuel Ángel; y a los visitantes Dani Budesca y Albert García.

Campo: Estadio Jesús Navas.

Entrada: 638 espectadores.