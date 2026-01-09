En Directo
Directo | Villarreal-Alavés: El Submarino busca asentarse en la tercera plaza
El conjunto de Marcelino quiere sumar la primera victoria en casa en este 2026 tras el triunfo en el Martínez Valero
El Villarreal afronta la última jornada de la primera vuelta ante el Alavés (16.15 horas), a la espera de jugar el partido contra el Levante, con el objetivo de sumar los tres puntos y alcanzar los 41, unas cifras de récord. Los de Marcelino llegan tras ganar al Elche y reciben a un equipo que está en la zona baja.
Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
EL PRECEDENTE | El Villarreal se impuso por 3-0 al Alavés en el último encuentro disputado en La Cerámica, con golazo y lesión grave de Ilias Akhomach.
LAS PALABRAS DE MARCELINO EN LA PREVIA | Este fue el análisis de Marcelino en la previa del choque. Pincha aquí para leer todas las declaraciones del asturiano.
BUENAAAAAAS TARDES Y FELIZ AÑO | Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto del Villarreal-Alavés, el último partido de la primera vuelta para el Submarino, que quiere asentarse en la tercera plaza y seguir con su excelente dinámica en Liga. Para ello deberá vencer a un equipo que habita la zona baja pero que tiene una fortaleza defensiva que deberá derribar el Submarino.
