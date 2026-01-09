Directo | Villarreal-Alavés: El Submarino busca asentarse en la tercera plaza

El Villarreal afronta la última jornada de la primera vuelta ante el Alavés (16.15 horas), a la espera de jugar el partido contra el Levante, con el objetivo de sumar los tres puntos y alcanzar los 41, unas cifras de récord. Los de Marcelino llegan tras ganar al Elche y reciben a un equipo que está en la zona baja.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

EL PRECEDENTE | El Villarreal se impuso por 3-0 al Alavés en el último encuentro disputado en La Cerámica, con golazo y lesión grave de Ilias Akhomach.

LAS PALABRAS DE MARCELINO EN LA PREVIA | Este fue el análisis de Marcelino en la previa del choque. Pincha aquí para leer todas las declaraciones del asturiano.