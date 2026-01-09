Marcelino no baja el pistón, habla del Villarreal-Alavés... y de su renovación: "Dependerá de que todas las partes estén de acuerdo al 100%""

El Villarreal CF quiere seguir en su excelente dinámica en LaLiga. El conjunto amarillo recibe este sábado al Deportivo Alavés en el Estadio de la Cerámica (16.15 horas), duelo de la 19ª jornada, la última de la primera vuelta en Primera División, aunque al Submarino le faltará todavía el partido pendiente ante el Levante UD para cerrar dicha primera mitad de campeonato doméstico.

Un encuentro muy importante de cara a mantener la tercera plaza de LaLiga y seguir acosando al Real Madrid, segundo en la tabla, al cual recibirá el próximo 24 de enero, también en el coliseo amarillo. Al respecto, Marcelino García Toral, entrenador del conjunto groguet, ha analizado en la matinal de este viernes cómo llega su equipo al duelo ante el combinado babazorro, el cual considera muy importante y, a su vez, ha destacado que respeta a su oponente y advierte de su intensidad y estructura de juego ofensiva.

Con la ambición que le caracteriza, el preparador asturiano ha desglosado la actualidad del Villarreal, el estado de los lesionados, el momento de Dani Parejo y el momento del mercado de invierno que está en marcha en estos momentos, incluso ha hablado de su futuro.

Marcelino García Toral ha analizado su futuro y el inminente partido ante el Alavés. / Ismael Mateu

Estas son las mejores sentencias de Marcelino

Estado del equipo

"Lo tenemos bien. Después de una victoria, los ánimos son mejores. En diciembre, no eran peores porque no tenían por qué serlo. Estamos ilusionados con lograr una primera victoria en nuestro campo. Es previsible que no dispongamos de Thomas. En el tema físico está mejor, pero ha sido padre. Pau ha tenido unas ligeras molestias y no sabemos si podremos contar con él. El resto, todos disponibles, salvo los que tienen lesiones largas".

Consolidarse en el tercer lugar

"Sabemos que tenemos dos partidos menos que el Atlético, que está empatado a puntos. Nos pueden dar un plus estos puntos. Los primeros los jugamos mañana y el partido es en casa. Si somos fuertes en casa, estaremos en los puestos altos de la tabla. La situación lo ratifica acabada la primera vuelta. Los que más hemos ganado en casa estamos arriba. Si queremos mantener la posición, debemos seguir en esta misma línea. Nos espera el Alavés. No podemos confiarnos y debemos mentalizarnos en dar un poco más para conseguir ese reto ilusionante que tenemos en mente".

La mejor primera vuelta

"Si ganamos lo que queda, podríamos tener 44 puntos. Es una brutalidad. En eso pensamos. Queremos ganar y lograr 41 puntos. No será fácil, pero jugamos en casa y tenemos las ganas, la capacidad y la ambición de ganar. Debemos reflejarlo en el campo para estar cerca de la victoria. Es un equipo que juega bien, encaja poco, corre mucho. Te van a ofrecer dificultad para ganar el partido. Debemos tener respeto al rival y sacar a relucir nuestras virtudes. Ahora, cada vez es más difícil ganar porque salen las ilusiones y los miedos por las posiciones que tienen en la tabla. Eso lo hace más complicado".

Partido complicado ante el Alavés

"Depende del enfoque que le demos. Mirar atrás no te lleva a la victoria. Mirar hacia delante te lleva a la victoria. Haber ganado te da seguridad y confianza, pero todo depende de lo que hagas en los 90 minutos. A veces eres superior al rival, pero no tienes acierto y no traduces lo visto en el campo en una victoria. La clave es la contundencia en las áreas. Nos gustaría volver a dejar la portería a cero. Llevamos desde el Getafe sin hacerlo. Hace ya varios partidos. Pero desde ese día no lo hemos logrado. Es fundamental para acercarte a ganar partidos".

Parejo, Gerard, Pedraza y Marcelino. / VILLARREAL CF

El futuro de Parejo

"Para llegar a esos números, tienes que ser un futbolista extraordinario y un biotipo muy bueno. No tener lesiones habituales. Con ese gran talento, ha sido capaz de mantener la continuidad. Es muy futbolero y todo eso le ayuda a estar presente siempre. A penas se lesiona y es un jugador extraordinario. Creo que es el mejor jugador que he entrenado en esa posición. Posiblemente con Bruno. A Dani le tengo un afecto personal, incluso más allá de lo profesional".

La situación del madrileño

"Le veo bien. Tiene 37 años. Los años pasan. Cuando cumples cierta edad, te condiciona. Los ritmos de la élite son muy elevados y exigentes. Te ponen dificultad. No solo a Dani, sino a todos los jugadores. Su posición hace brillar su calidad, posicionamiento e inteligencia táctica. Está jugando, aunque menos que en temporadas anteriores. Es una ley del fútbol. Lo importante es que rinde bien, lo disfrutamos aquí y optimizamos su rendimiento".

Willy Kambwala, segundo por la izquierda, se incorporó al grupo en el entrenamiento de la matinal de este lunes del Villarreal CF. / Toni Losas

El momento de Kambwala

"Willy está en un proceso muy bueno, pero le falta tiempo. Es una lesión un poco más grave. Sus sensaciones y aceptación de cargas de trabajo marcarán la evolución y su regreso. No sabemos decirte cuánto le falta. El proceso es buenísimo. El camino es el correcto y no ha habido retroceso. Ese escenario, con prudencia, creemos que no se irá mucho en el tiempo. Pero no tenemos prisa. Es un jugador joven y con buena masa muscular. Buscamos la mejor recuperación".

Su análisis del partido ante el Alavés

"El Alavés nos va a exigir mucho. Es un equipo dinámico, intenso, solidario. Juega bien al fútbol. Tiene una estructura de juego similar a la nuestra. Jugadores que pasan y corren. Salen bien a la contra. Y no han encajado muchos goles. No vienen de una dinámica demasiado positiva. Dos derrotas seguidas. Eso nos viene bien a nosotros. Queremos ganar y tenemos concienciarnos mucho para ganarles. A partir de aquí, será un partido difícil que nos va a exigir, correr, defender y atacar con criterio. Si lo logramos y tenemos acierto, estaremos más cerca de ganar, pero para nada espero un partido sencillo".

Miguel Ángel Tena y Marcelino García conversan antes de un entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, en Miralcamp. / Toni Losas

El mercado de fichajes

"Si hay mercado abierto, estamos expectantes. Me ha enseñado la experiencia que siempre pueden surgir situaciones inesperadas. Me gustaría que no ocurriese nada, porque el equipo está bien. Pero siempre ocurre algo. O casi siempre. Hay jugadores que quieren salir porque no están contentos. Puede que el club les deje salir y encuentren una alternativa. Siempre pueden haber movimientos. Hemos tenido dos salidas y ninguna incorporación. El mercado irá diciendo. Ahora mismo, hay una posición en la que tenemos jugadores que podemos adaptar, pero solo un jugador específico. El club lo valorará. Y veremos si hay salidas o no".

¿Renovación?

"En cuanto a mi futuro, creo que es secundario. Cuando haya más conocimiento y una conclusión en el rendimiento y confianza entre las dos partes para prolongar nuestra situación, bien. Dependerá de que todas las partes estén de acuerdo al 100%. Mejor eso que lo que ocurrió la vez anterior, cuando salimos de una forma que queremos evitar a toda costa, pero no nos preocupa esa situación en estos momentos".