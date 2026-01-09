La 'nueva' Supercopa de España que ‘espera’ al Villarreal en 2027: ¿Qué debe ocurrir para que la dispute?

¿Y si Guadalupe Porras no hubiera levantado el banderín en aquel gol ya icónico de Etta Eyong ante la Real Sociedad cuando el Villarreal tenía al Athletic a tiro de piedra? Quizá el Submarino hubiera disputado por primera vez la Supercopa de España y, quién sabe, quizá este domingo estaría peleando por el segundo título de su historia. Pero el fútbol no entiende de condicionales. Los leones acabaron cuartos (tres puntos más) y el Submarino se quedó con la miel en los labios.

Eso sí, el que la sigue la consigue y los de Marcelino están comprando muchas papeletas para colarse en la próxima edición, que llegará con novedades.

Cuadra Fernández (Comité Balear) habla con Marcelino con la auxiliar Guadalupe Porras Ayuso, de fondo. / Agencias

Rubiales cambió el formato

Como indica su nombre, la Supercopa enfrentaba tradicionalmente al campeón de Liga y al de la Copa del Rey. Sin embargo, la evolución y el negocio del fútbol desembocaron en la consolidada Final Four, celebrada el mes de enero en Arabia Saudí y perjudicando a los aficionados que no pueden disfrutar del torneo en su país. Un cambio que nació del polémico acuerdo firmado por la Federación Española con Luis Rubiales al frente, y estuvo marcado por el conflicto de intereses con Gerard Piqué y su empresa Kosmos.

Jeddah (Saudi Arabia), 07/01/2026.- Raphinha of Barcelona (R) in action against goalkeeper Unai Simon of Athletic Club during the Spanish Super Cup semi final between Barcelona and Athletic Club in Jeddah, Saudi Arabia, 07 January 2026. (Arabia Saudita) EFE/EPA/STR / AGENCIAS

Nueva sede y fecha en 2027

Tras seis ediciones, con solo un título fuera del denominado big three, la del Athletic de Marcelino en 2021, la competición afrontará cambios significativos en 2027. El primero, la sede: no se disputará en Arabia Saudí, pese al acuerdo vigente hasta 2029. El motivo es la coincidencia con la Copa de Asia, que se celebrará allí entre enero y febrero. Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que se trasladará de forma puntual a Qatar (Doha), país que albergó el Mundial en diciembre 2022, y cambiará el inicio de año por febrero.

Marcelino García saludando a Éder Sarabia antes del partido / AXEL ALVAREZ

¿Por qué iría el Villarreal?

Con el formato actual, obtienen el billete los dos primeros de LaLiga y los finalistas de la Copa del Rey. La segunda vía está descartada y la primera se presenta complicada pese a la espectacular temporada del Villarreal, que es tercero con 38 puntos y, de ganar sus dos partidos aplazados, se quedaría virtualmente a solo un punto del Real Madrid (segundo).

Por ello, el truco está en la Copa: si el Villarreal termina cuarto y los finalistas son del top 3, habrá vuelo a Qatar. Y si acaba tercero, solo necesitaría que uno de los grandes viaje a la Cartuja.

A nivel económico

Jugar la Supercopa no solo aporta prestigio y visibilidad internacional, sino también un jugoso incentivo económico que vendría de perlas al Villarreal. En esta edición, la Federación ingresa más de 40 millones de euros, de los cuales la mitad se destinan al fútbol no profesional.

El Real Madrid y Barcelona reciben 6 millones cada uno, el Atlético de Madrid 2 millones y el Athletic Club 850.000 euros, cantidad que recibiría aproximadamente el Submarino. Además, se reparten premios por resultados: el campeón se lleva 2 millones, el subcampeón 1,4 millones y los dos que caen a las primeras de cambio 850.000 euros.

Morlanes, Boulaye Dia, Alberto Moreno y Emery tras la Supercopa de Europa ante el Chelsea. / EFE

Sería la primera

Repasando la hemeroteca, en este formato el Villarreal hubiera tenido plaza en la temporada posterior al subcampeonato de 2007-08, y también en la 2010/11, cuando fue cuarto pero la final enfrentó a Real Madrid y Barcelona en Copa. Se trata de una de las pocas competiciones que se le resisten al Submarino, que sí disputó la final de la Supercopa de Europa, en Belfast en 2021 tras conquistar la Europa League. ¿Será Qatar grogueta en 2027? La respuesta llegará en mayo.