La Previa | El Villarreal femenino regresa a la competición 28 días después de su último partido
El equipo de Jordi Ferriols recibe a un Real Betis que ocupa plaza de descenso (16.00 horas)
Hace casi un mes que jugó el Villarreal femenino su último partido de liga y es el momento de volver a competir. El equipo de Jordi Ferriols, que el 13 de diciembre pasado perdió en el campo del Alba Femenino (1-0), recibe ahora al Real Betis en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, a partir de las 16.00 horas.
Han pasado 28 días del último partido de las vila-realenses que ahora reciben en casa a un rival en horas bajas que ocupa plaza de descenso. El conjunto bético ha disputado ocho partidos como visitante y perdió en seis ocasiones y venció en dos: ante el Valencia Féminas y en Lleida frente al SE AEM, 0-1 en ambos casos.
El Villarreal femenino ocupan plaza de fase de ascenso a Primera División, pero no está en el mejor momento porque sólo ganó uno de los cinco últimos partidos que disputó y fue en el campo del Tenerife B (1-2). La última victoria en casa se remonta al 4 de octubre cuando superó al Real Oviedo (1-0). Casi cien días han pasado (98, en concreto).
Horarios
Han trascendido tres nuevos horarios para el Villarreal femenino. El sábado 17 visitará al Real Oviedo a las 16.30 horas, el sábado 24 recibirá al SE AEM ilerdense a las 16.00 horas, y el domingo 1 de febrero rendirá visita al Barcelona B (11.00 horas).
