Lo que no te puedes perder del Villarreal-Alavés, el árbitro... y las entradas para el partidazo ante el Betis en la Cartuja
Muñiz Ruiz fue el colegiado del duelo contra el Oviedo en la primera jornada, con victoria para el Submarino
El Villarreal CF se mide este sábado al Deportivo Alavés con el objetivo de seguir la gran racha en LaLiga. En el primer duelo del año en La Cerámica en un buen horario para evitar el frío, se espera un gran ambiente en el estadio amarillo.
La Fan Zone, a las 14.15 h
A partir de las 14.15 horas, los aficionados podrán disfrutar de la Fan Zone, ubicada en la plaza exterior del Estadio de la Cerámica, que volverá a contar con numerosas actividades pensadas para que pequeños y mayores vivan una previa muy especial. Los aficionados groguets podrán disfrutar de un campo de 3×3, pintacaras, talleres de manualidades, hinchables y la habitual Playzone de EA Sports.
La actuación de Groc Talent, a partir de las 15.00 horas, correrá a cuenta del grupo valenciano Nosotros tres, un grupo de indie-rock de Valencia. Cabe recordar que el Groc Talent es el concurso musical del Villarreal CF en colaboración con el SanSan Festival y el Ayuntamiento de Vila-real.
Además, el mismo día de partido, Inmersión Villarreal dispondrá de dos sesiones por la mañana, en horario de 11.00 a 12.00 horas. Y otra sesión por la tarde, a las 13.00 horas, en la que únicamente abrirá el museo.
Entradas para ir a Sevilla
El Villarreal CF ha sacado a la venta las entradas para la grada visitante para aquellos seguidores amarillos que quieran animar al Submarino en el partido de la 20ª jornada en el campo del Real Betis, que en esta temporada juega en el Estadio de La Cartuja. El duelo será el próximo sábado 17 de enero a las 21.00 horas. Las localidades cuestan 35€ y se pueden comprar en las Tiendas Oficiales hasta el miércoles día 14 las 15.00h.
Muñiz Ruiz, el colegiado
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó a Alejandro Muñiz Ruiz para el partido. El árbitro está adscrito al Comité Gallego y dirigió al Submarino en el primer de la temporada, en el triunfo por 2-0 ante el Real Oviedo. Pablo González Fuertes (Comité Asturiano), por su parte, será el responsable del VAR en La Cerámica.
