Villarreal CF | Pape Gueye e Ilias Akhomach pasan sus eliminatorias en la Copa de África

Los jugadores del Villarreal CF, Pape Gueye e Ilias Akhomach, continuarán en la Copa de África tras los triunfos de sus respectivas selecciones, que acceden a las semifinales.

Gueye fue titular en la victoria de Senegal sobre Mali (1-0). Ilias no participó en el triunfo de Marruecos, que doblegó a Camerún (2-0).

El calendario

En semifinales, Senegal se enfrentará al ganador del Egipto- Costa de Marfil, el próximo miércoles.

Marruecos, por su parte, jugará contra el vencedor del duelo de cuartos entre Nigeria y Argelia. La final se celebrará el domingo 18 de enero.

Los partidos

La selección de Senegal alcanzó las semifinales de la Copa África con una victoria por la mínima contra Mali, a la que doblegó con un gol de Iliman Ndiaye en la primera parte tras un error del portero Diarra, que después fue el mejor de su equipo, al que sostuvo con opciones en inferioridad numérica hasta el final (0-1).

Con el marcador en contra, después de la expulsión de Bissouma, quizá su mejor futbolista, con todo el segundo tiempo por delante, Mali aún tuvo la capacidad de rebatir el triunfo de Senegal con dos remates a los que respondió el portero Mendy con solvencia.

Volcada la afición en Rabat con su selección, cuarta del último Mundial, Marruecos y Brahim Díaz ejercieron como favoritos irrebatibles frente a Camerún (0-2), a la que superaron de principio a fin, con el balón y sin él, con el quinto gol en esta edición de la Copa África del media punta del Real Madrid para ir hasta semifinales sin una sola parada de Yassine Bounou.