Villarreal CF | Pape Gueye e Ilias Akhomach pasan sus eliminatorias en la Copa de África
Los triunfos de Senegal y Marruecos posponen el regreso de los internacionales
EFE
Los jugadores del Villarreal CF, Pape Gueye e Ilias Akhomach, continuarán en la Copa de África tras los triunfos de sus respectivas selecciones, que acceden a las semifinales.
Gueye fue titular en la victoria de Senegal sobre Mali (1-0). Ilias no participó en el triunfo de Marruecos, que doblegó a Camerún (2-0).
El calendario
En semifinales, Senegal se enfrentará al ganador del Egipto- Costa de Marfil, el próximo miércoles.
Marruecos, por su parte, jugará contra el vencedor del duelo de cuartos entre Nigeria y Argelia. La final se celebrará el domingo 18 de enero.
Los partidos
La selección de Senegal alcanzó las semifinales de la Copa África con una victoria por la mínima contra Mali, a la que doblegó con un gol de Iliman Ndiaye en la primera parte tras un error del portero Diarra, que después fue el mejor de su equipo, al que sostuvo con opciones en inferioridad numérica hasta el final (0-1).
Con el marcador en contra, después de la expulsión de Bissouma, quizá su mejor futbolista, con todo el segundo tiempo por delante, Mali aún tuvo la capacidad de rebatir el triunfo de Senegal con dos remates a los que respondió el portero Mendy con solvencia.
Volcada la afición en Rabat con su selección, cuarta del último Mundial, Marruecos y Brahim Díaz ejercieron como favoritos irrebatibles frente a Camerún (0-2), a la que superaron de principio a fin, con el balón y sin él, con el quinto gol en esta edición de la Copa África del media punta del Real Madrid para ir hasta semifinales sin una sola parada de Yassine Bounou.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por la borrasca Goretti en Castellón: Ciclogénesis explosiva y cambio en las temperaturas
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora
- La suerte sonríe a lo grande esta vez a Castellón: el primer premio del sorteo del Niño cae en cinco municipios
- Accidente múltiple con cuatro vehículos implicados en la N-340 a la entrada de Castelló