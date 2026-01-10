La crónica | El Villarreal Femenino regresa a la competición con tres grandes puntos contra el Betis (2-1)

Ganó y bien ganado el Villarreal femenino al Real Betis en el regreso a la competición de la escuadra de la Plana. Y se volvió a ganar 98 días después. En la primera parte anotó Aixa Salvador, muy pronto, y en la segunda parte Cifuentes amplió la cuenta. Las sevillanas pudieron recortar la diferencia con un penalti que no acertó en transformar Carla Santaliestra. Al final, tres puntos de oro para el conjunto vila-realense.

El balón volvió a rodar 28 días después en la Primera Federación femenina. Mucho tiempo de inactividad en todos los equipos. El equipo de Jordi Ferriols salió muy animado y llevó la voz cantante en el partido. Había ganas de volver a ganar como local y se puso toda la carne en el asador. El Real Betis, en el arranque, se vio superado por las vila-realenses.

Y no tardó mucho en cristalizarse en gol esa mejor predisposición sobre el césped del campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. La goleadora Aixa Salvador, que suele fallar muy poco, remató al fondo de las mallas de la portería de Paula Vizoso, cuando se cumplía el minuto 10.

Se empezaba de la mejor forma posible el partido. Ahora era cuestión de saber manejar bien los tiempos del partido. Con el marcador a favor el equipo de la Plana siguió insistiendo en la portería de un Real Betis a la que el infortunio le acompaño durante el último cuarto de hora del duelo.

Y es que en el minuto 31 se tuvo que retirar lesionada la delantera Yasmine Zouir, dejando su puesto a Ana Machón. Y antes del descanso también se lastimó la centrocampista Guerrero que fue sustituida por Daniela. Entre lesiones y el domingo de las amarillas, se llegó al descanso con el 1-0 obra de Aixa Salvador.

Segunda parte

Con el partido encarrilado, pero para nada sentenciado, se afrontaron los segundos cuarenta y cinco minutos. Y la suerte, que se tiene que buscar y ganar, sonrió de nuevo al equipo de Jordi Ferriols. El duelo se puso mucho más a favor de las vila-realenses antes de llegarse al cuarto de hora de la continuación cuando Cifuentes, desde unos 30 metros, pilló adelantada a la portera bética e hizo subir el 2-0.

Poco después del 2-0 la colegiada decretó penalti a favor del Real Betis, pero el lanzamiento de Carla Santaliestra no acabó en gol. Se mantuvo esa destacada renta de dos goles a favor del Villarreal femenino, que encarriló la recta final del partido con el encuentro a favor. Ya en el último suspiro Carla Santaliestra firmó el 2-1 final.

La próxima cita para el Villarreal femenino será el próximo sábado a las 16.00 horas en el campo del Real Oviedo.

Ficha técnica:

-2- Villarreal: Quesada; Nerea Pérez, Miguélez, Moreira, Laura; Lauris (Querol, min. 83), Cienfuegos, María Romero (Estupiñán, min. 90), Sara Medina (Martuka, min. 83); Aixa Salvador (Macías, min. 72) y Alexia Jr (Figols, min. 72).

-1- Real Betis: Paula Vizoso; María Gómez (Mabel, min. 70), Malen Solozábal, Vicky, Bonilla; Guerrero (Daniela, min. 41), Marina Sánchez, Gálvez (Andrea, min. 70), Natalia Montilla (Cabezas, min. 70); Carla Santaliestra y Yasmine Zounir (Ana Machón, min. 31).

Goles: 1-0. Min. 10: Aixa Salvador. 2-0. Min. 59: Cienfuegos. 2-1. Min. 88: Carla Santaliestra.

Árbitro: Alba Arija Asín (Barcelona).

Campo: Ciudad Deportiva José M. Llaneza.

Entrada: 100 espectadores.