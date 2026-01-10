Marcelino, sobre la mejor primera vuelta del Villarreal de la historia: "Me siento muy agradecido a los jugadores"

El Villarreal CF ha vuelto a sumar una victoria en la decimonovena jornada de liga para conseguir superar la mejor primera vuelta de su historia con todavía por disputar el partido aplazado frente al Levante. No obstante, el partido frente al Deportivo Alavés no fue el mejor del Submarino después de un primer tiempo totalmente desconocido en el que no estuvo "cerca de lo que podemos ser" tal y como confirmó Marcelino García en rueda de prensa. Sin embargo, el técnico se queda con la reacción del segundo tiempo y se marchó "muy satisfecho porque esta victoria suponía volver a ganar en casa, sumar 24 puntos de 27".

Valoración del partido

Jugamos un primer tiempo alejado de nuestro mejor nivel, no estuvimos nada cerca de lo que podemos ser y de lo que demostramos en el segundo tiempo. Nos costó progresar y combinar, hasta el minuto 31 no pisamos el área rival. En el segundo tiempo, jugamos rápido y profundos, metimos tres golazos y fue muy bueno. En esa suma general muy satisfecho porque esta victoria suponía volver a ganar en casa, sumar 24 puntos de 27. Una pena el gol encajado al final del partido. Haber sumado 41 puntos a falta de un partido tiene un mérito tremendo.

Los tres golazos

Los que nos gusta el fútbol disfrutramos viendo calidad y disfrutas mucho más si esa calidad la exponen jugadores de tu equipo. El segundo fue una grandísima jugada y el tercero también fue una acción técnica brillante. En el primer tiempo no hemos sido capaces de hacerlo y el segundo sí, muy contento por ello.

El cambio del primer al segundo tiempo

Es una suma de varias cosas. Lo primero que hemos hecho ha sido reflexionar sobre lo que habíamos hecho y planteado. Solo ha habido una jugada brillante, teníamos que estar descontentos con lo que habíamos hecho. En el segundo tiempo empezamos muy verticales y luego metimos un golazo. Eso te da seguridad y enseguida metimos el segundo. En el segundo tiempo controlamos muy bien el partido, salvo después del gol que nos precipitamos un poco.

Mejor primera vuelta del Villarreal

Si en todos los años del Villarreal esta es la mejor, tenemos que dar la enhorabuena a esta plantilla. A diferencia de la temporada pasada, hemos estado compitiendo en Champions y Copa. Si comparamos otras temporadas en las que ha jugado Champions con esta, todavía tiene mucho más mérito. Es una gran satisfacción y me siento muy agradecido a los jugadores.

Moleiro, llamando a las puertas de la Selección

Eso que lo decida el seleccionador. Es un chico joven, se ha adaptado muy bien, venía de un equipo en el que era la figura y venirse a un equipo muy diferente era muy destacado. Cada vez es más regular, asegura más el último pase, la conducción. Estamos muy satisfechos. Dentro del club era una decisión unánime para traer a este futbolista y estamos

¿Cuál es el límite de este equipo?

El límite está en seguir progresando. No tenemos que ponerlo, solamente soñarlo. Para soñar hay que mejorar. Ahora somos terceros, sacamos tres puntos al cuarto. Si tenemos el ansia, la ilusión de ser mejores cada día. En una vuelta solo hemos perdido tres partidos. Nuestra meta debe ser acercarnos a los tres

¿Gerard Moreno va a poder jugar más ahora sin Champions?

El tener más o menos competiciones no determina que esté más o menos apto para disputar una competición. Es cierto que hay futbolistas que están tocados físicamente, jugando cada tres días es más complicado que repitan titularidades. Gerard jugará si está bien físicamente y si su rendimiento es mejor que el de otro compañero. Nosotros no hacemos rotaciones, durante este periodo no hemos podido decir que había un equipo titular. Ahora jugarán aquellos jugadores que consideremos que tienen un mejor rendimiento.