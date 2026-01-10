La previa del Villarreal-Alavés: A seguir metiendo presión al Real Madrid

Sin la Copa del Rey y sin opciones de clasificación, a falta de dos jornadas, en la UEFA Champions League, al Villarreal CF solo le queda LaLiga, aunque el reto y el premio que tiene ante sí el conjunto que dirige Marcelino García Toral no está al alcance de cualquiera. El Submarino le está plantando cara a dos de los tres colosos del fútbol español y mundial, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ya con el Barcelona --líder sólido-- algo más distanciado.

Al quedarse sin objetivos en los torneos cortos, el propósito que se han marcado los amarillos es ambicioso: clasificarse por segunda campaña consecutiva para disputar la Liga de Campeones, algo que no se ha logrado nunca en la entidad de la Plana Baixa.

Para ello, debe seguir con la regularidad que está teniendo en LaLiga, donde es 3º en la Primera División con 38 puntos, siete menos que el 2º, el Real Madrid, pero los groguets con dos partidos menos.

El Villarreal preparó ayer el partido ante el Alavés en el campo 3 de la Ciudad Deportiva. / Manolo Nebot

Acoso al 2º clasificado

El Villarreal recibe este sábado en La Cerámica al Alavés (16.15 horas), con lo que le recortará un partido a los cuatro clubs que esta semana no juegan (ya adelantaron sus partidos) al estar en la Supercopa de España: el conjunto blanco, el Barça, el Atlético y el Athletic Club.

En caso de triunfo hoy y de ganar al Levante en el otro duelo que tiene pendiente, el Submarino se pondría a un solo punto del Madrid, al que recibirá el próximo 24 de enero en Vila-real.

Es decir, imponerse al conjunto vitoriano se antoja determinante para seguir metiendo presión al conjunto que dirige Xabi Alonso.

Santiago Mouriño toca el balón en el entrenamiento de ayer del Villarreal. / Manolo Nebot

Los amarillos abrieron el año con una sólida victoria en el campo del Elche (1-3) que le permitió arrebatar al Atlético de Madrid (también 38 puntos pero dos partidos más) la tercera plaza y que le mantiene en camino para cerrar una brillante primera vuelta, en la que podría alcanzar los 44 puntos.

Con vistas al compromiso ante el cuadro babazorro, Marcelino recupera a varios efectivos, como Tajon Buchanan y Renato Veiga, que regresan tras sanción, y podría regresar también tras un mes de baja Thomas Partey, ayer ausente por paternidad, pero totalmente recuperado de sus problemas físicos. A su vez, son baja segura los lesionados de larga duración Willy Kambwala y Logan Costa, así como Pape Gueye e Ilias Akhomach, que siguen en la Copa África, mientras que finalmente el defensa Pau Navarro, que con molestias musculares, estará disponible.

Los posibles onces de Villarreal y Alavés. / Manolo Nebot

El posible once

Con ello, el técnico asturiano dispondrá de un once en el que Luiz Júnior estará en portería, con Mouriño y Pedraza en los laterales, y el regreso a la titularidad tanto de Juan Foyth como de Renato Veiga en el eje de la defensa.

En la medular, Santi Comesaña y Dani Parejo compartirán doble pivote, todo hace indicar que Alberto Moleiro estará en la izquierda y en la derecha está la duda de Buchanan o Nicolas Pepe.

Mientras que en punta de ataque, Mikautadze es fijo y a su lado parece ganar enteros Gerard Moreno, sin descartar a Ayoze e incluso Pepe si Buchanan entra de inicio en el extremo diestro. Es la hora de meter presión al Real Madrid.