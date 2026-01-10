Villarreal B: Una primera vuelta con mucho margen de mejorar para intentar aspirar a lo máximo

Se llegó al ecuador de la competición en el Villarreal B y la sensación no es otra que el equipo de David Albelda pudo haber conseguido algo más a la conclusión de la primera vuelta del campeonato. Justifica el técnico que su equipo es muy nuevo y joven, pero lo cierto es que para soñar en el ascenso se tendrá que apretar mucho más en la segunda vuelta. La primera se salda con seis victorias, siete empates y otras seis derrotas. Con 24 goles marcados y 18 encalados. Así que bastante margen de mejora para el equipo de David Albelda de cara a la segunda vuelta de la liga.

Pablo Pascual, en un lance del partido del pasado viernes contra el Sevilla Atlético. / Sevilla CF

A nivel individual, dos jugadores han participado en los 19 primeros partidos de liga: el lateral Dani Budesca y el extremo Víctor Moreno. Y los que más minutos han acumulado han sido el lateral murciano Budesca (1.661), seguido por el granadino Víctor Moreno (1.472), el delantero argentino Facundo Viveros (1.471) y el portero alcireño Rubén Gómez (1450).

Equipo con dinamita

En cuanto a goles, el delantero madrileño Alex Rubio suma ocho goles, aunque en realidad ha marcado nueve porque en la primera jornada de liga anotó uno siendo jugador del Antequera. Le siguen con tres goles Víctor Moreno, Alassane Diatta y Lautaro Spatz.

La próxima cita para el Villarreal B será el viernes 16 de enero en el Mini Estadi contra uno de los cocos de la categoría como es el Cartagena (19.00 horas).