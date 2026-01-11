Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Te gustó el Villarreal ante el Deportivo Alavés? Estas son sus puntuaciones

El Submarino sumó un nuevo triunfo en su estadio para superar la mejor primera vuelta de su historia

Los jugadores del Villarreal celebran el tercer tanto de Mikautadze

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

EL MEJOR

Alberto Moleiro |9|

Cuando desatascas un partido de Primera con golazo y una asistencia solo se puede ser el mejor.

Luiz Júnior |6|

Cumplió en todas las facetas: blocajes, juego aéreo y pies, en partido poco exigido. Y paró las que tuvo que parar.

Mouriño |6|

Un seguro de vida en la defensa. Serio, fuerte y con gran anticipación. Fiable en el juego aéreo, en la marca y con balón.

Foyth |7|

Uno de los mejores del Villarreal, ordenando a la zaga, seguro por arriba y muy expeditivo. Inició bien el juego desde atrás.

Los jugadores del Villarreal celebran el tanto de Gerard Moreno

Renato Veiga |5|

Tuvo momentos en los que fue superado, algún despiste y alguna salida errática de balón. Seguro en cuerpeo y por arriba.

Pedraza |5|

Lejos de su nivel, cumplió en líneas generales, pero se echaron en falta sus incursiones y llegadas por banda. Bien atrás.

Dani Parejo |6|

Controló el juego aunque con un ritmo demasiado pausado. Criterio en el pase pero se echó en falta mayor profundidad.

Santi Comesaña |6|

Aportó, como siempre, trabajo e intensidad en el centro del campo. Bien en lo asociativo, pero sin sus llagadas ‘box to box’.

Buchanan |6|

Alternó buenas acciones, como en la que inició el gol del 2-0, con tramos en los que estuvo algo más apagado. Rindió bien.

VILLARREAL (CASTELLÓN), 10/01/2026.- El delantero del Villarreal Georges Mikautadze (d) celebra tras anotar el tercer gol del equipo durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports que disputan Villarreal CF y el Alavés este sábado en el Estadio de la Cerámica en Villarreal. EFE/ Manuel Bruque

Ayoze |5|

Se le vio algo mermado físicamente y no pudo desplegarse como es habitual en él. Solo alguna acción interesante.

Mikautadze |8|

Cada vez está más cerca de su mejor versión. Muy asociativo, inteligente con balón, calidad, desborde y marcó un golazo.

TAMBIÉN JUGARON

Gerard Moreno| 8 |. Letal.

Nico Pepe | 6 |. Activo.

Thomas Partey | 4 |. Flojo.

Sergi Cardona | 6 |. Firme.

Oluwaseyi | SC |. Sin tiempo.

