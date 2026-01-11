¿Te gustó el Villarreal ante el Deportivo Alavés? Estas son sus puntuaciones

EL MEJOR

Cuando desatascas un partido de Primera con golazo y una asistencia solo se puede ser el mejor.

Cumplió en todas las facetas: blocajes, juego aéreo y pies, en partido poco exigido. Y paró las que tuvo que parar.

Un seguro de vida en la defensa. Serio, fuerte y con gran anticipación. Fiable en el juego aéreo, en la marca y con balón.

Uno de los mejores del Villarreal, ordenando a la zaga, seguro por arriba y muy expeditivo. Inició bien el juego desde atrás.

Los jugadores del Villarreal celebran el tanto de Gerard Moreno / Manolo Nebot

Tuvo momentos en los que fue superado, algún despiste y alguna salida errática de balón. Seguro en cuerpeo y por arriba.

Lejos de su nivel, cumplió en líneas generales, pero se echaron en falta sus incursiones y llegadas por banda. Bien atrás.

Controló el juego aunque con un ritmo demasiado pausado. Criterio en el pase pero se echó en falta mayor profundidad.

Aportó, como siempre, trabajo e intensidad en el centro del campo. Bien en lo asociativo, pero sin sus llagadas ‘box to box’.

Alternó buenas acciones, como en la que inició el gol del 2-0, con tramos en los que estuvo algo más apagado. Rindió bien.

El delantero del Villarreal Georges Mikautadze después de anotar el 3-0 / Manuel Bruque / EFE

Ayoze |5|

Se le vio algo mermado físicamente y no pudo desplegarse como es habitual en él. Solo alguna acción interesante.

Cada vez está más cerca de su mejor versión. Muy asociativo, inteligente con balón, calidad, desborde y marcó un golazo.

TAMBIÉN JUGARON

Gerard Moreno| 8 |. Letal.

Nico Pepe | 6 |. Activo.

Thomas Partey | 4 |. Flojo.

Sergi Cardona | 6 |. Firme.

Oluwaseyi | SC |. Sin tiempo.