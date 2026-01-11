¿Te gustó el Villarreal ante el Deportivo Alavés? Estas son sus puntuaciones
El Submarino sumó un nuevo triunfo en su estadio para superar la mejor primera vuelta de su historia
EL MEJOR
Alberto Moleiro |9|
Cuando desatascas un partido de Primera con golazo y una asistencia solo se puede ser el mejor.
Luiz Júnior |6|
Cumplió en todas las facetas: blocajes, juego aéreo y pies, en partido poco exigido. Y paró las que tuvo que parar.
Mouriño |6|
Un seguro de vida en la defensa. Serio, fuerte y con gran anticipación. Fiable en el juego aéreo, en la marca y con balón.
Foyth |7|
Uno de los mejores del Villarreal, ordenando a la zaga, seguro por arriba y muy expeditivo. Inició bien el juego desde atrás.
Renato Veiga |5|
Tuvo momentos en los que fue superado, algún despiste y alguna salida errática de balón. Seguro en cuerpeo y por arriba.
Pedraza |5|
Lejos de su nivel, cumplió en líneas generales, pero se echaron en falta sus incursiones y llegadas por banda. Bien atrás.
Dani Parejo |6|
Controló el juego aunque con un ritmo demasiado pausado. Criterio en el pase pero se echó en falta mayor profundidad.
Santi Comesaña |6|
Aportó, como siempre, trabajo e intensidad en el centro del campo. Bien en lo asociativo, pero sin sus llagadas ‘box to box’.
Buchanan |6|
Alternó buenas acciones, como en la que inició el gol del 2-0, con tramos en los que estuvo algo más apagado. Rindió bien.
Ayoze |5|
Se le vio algo mermado físicamente y no pudo desplegarse como es habitual en él. Solo alguna acción interesante.
Mikautadze |8|
Cada vez está más cerca de su mejor versión. Muy asociativo, inteligente con balón, calidad, desborde y marcó un golazo.
TAMBIÉN JUGARON
Gerard Moreno| 8 |. Letal.
Nico Pepe | 6 |. Activo.
Thomas Partey | 4 |. Flojo.
Sergi Cardona | 6 |. Firme.
Oluwaseyi | SC |. Sin tiempo.
