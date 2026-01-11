Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Villarreal supera los 40 puntos en la primera vuelta por vez primera

El Submarino supera las temporadas 2010/11 y 2015/16 con todavía por disputarse el partido ante el Levante

El delantero del Villarreal Georges Mikautadze celebra tras anotar el tercer gol / Manuel Bruque / EFE

Ismael Mateu

Vila-real

Con la victoria de ayer ante el Deportivo Alavés por 3-1, el Villarreal CF volvió a añadir un registró histórico en Primera División, algo que comienza a ser una constante en la presente temporada.

Hasta la fecha, el Submarino nunca había superado o ha alcanzado la cifra de los 40 puntos en la primera vuelta del campeonato liguero, algo se produjo ayer. Con los tres puntos ante los vitorianos acumula en estos momentos 41 unidades, firmando ya lo que es su mejor primera vuelta de la historia y, además, superando la barrera de los 40.

Los mejores números del Villarreal en la primera vuelta eran, hasta la fecha, los 39 puntos de las temporadas 2010/11 y 2015/16, por lo que esta campaña ya ha batido su propio récord, con todavía por disputarse el partido ante el Levante, que fue aplazado por la alerta naranja en la provincia de Valencia.

A su vez, Marcelino igualó su mejor registro al frente del Submarino en una vuelta y como local, que databa de la temporada 2015/16, en la que sumó ocho victorias, un empate y una derrota, sumando un total de 25 puntos, los mismo que ahora.

TEMAS

