Foyth no pone techo al Villarreal y se deshace en elogios a Moleiro: «Queremos hacer algo lindo en LaLiga»

Juan Foyth es uno de los líderes del Villarreal CF y lo demuestra dentro y fuera del terreno de juego. El defensa argentino, todavía un tanto dolido por no haber llegado más lejos en la Champions y en la Copa del Rey, valoró el buen hacer del equipo en LaLiga y se mostró ambicioso en esta segunda vuelta: «Es un año complicado porque en los primeros meses aspirábamos a hacer las cosas mejor en la Champions y a llegar más lejos en la Copa. Nos queda LaLiga, tenemos un partido por semana y nos podemos reivindicar en esta competición. Queremos hacer un lindo camino», comentó el ‘8’ groguet, que destacó la pólvora del Submarino en ataque: «Tenemos delanteros que están volando y los defensores tratamos de hacerlo bien atrás para que ellos puedan lucir».

Elogios a Alberto Moleiro

Por otro lado, tuvo unas palabras muy cariñosas hacia Moleiro: «Alberto se lo merece, Es un chico que llegó con mucha humildad y el grupo lo quiere un montón. Normalmente no suelo celebrar los goles, pero en el tercero dije: "Tengo que ir a felicitar a Mole". Ojalá pueda seguir en esta dinámica y estar muchos años aquí»; finalizó.