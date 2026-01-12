¿Luna de miel en París? Primero en el Estadio de La Cerámica para ver al Villarreal

Ella: "¡Cariño, quiero ir a París de luna de miel!". Él: "Vale, pero primero vamos al Estadio de la Cerámica que quiero ver al Villarreal CF, que jugué allí un torneo internacional cuando era pequeño". Listo. Luna de miel en Vila-real.

Así debió ser la conversación entre Naoki Kanehara y Anri Kanehara, quienes recientemente se han prometido amor eterno. El club de la Plana Baixa ha desvelado en sus perfiles oficiales en redes sociales que esta joven pareja de japoneses, que recientemente celebró su matrimonio, está disfrutando de su luna de miel en Europa.

Un destino muy frecuente entre los nipones, a los que les gusta viajar y conocer los encantos del viejo continente. El sueño de Anri era ir a París. Para muchos la ciudad más bonita del mundo. Al menos, sí la más visitada del planeta. La voluntad de Naoki era hacer feliz a su mujer, por supuesto. Y, aprovechando, cumplir un viejo anhelo; volver a España, donde jugó un torneo hace ya 13 años.

Una pareja de japoneses acude de luna de miel a ver el Villarreal-Alavés / Villarreal CF

Jugó la Yellow Cup Easter

A Anri le entusiasmaba la idea de visitar nuestro país. Y aunque pensaba en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, su destino era Vila-real, donde Naoki jugó con sus compañeros del Nagoya High School la Yellow Cup Easter en 2013. Se enfrentaron al Villarreal CF y aquel día quedó prendado por su juego, colores y afición.

Ahora, tras haber contraído matrimonio, tenía la oportunidad de regresar a Europa y Naoki no quería perder la ocasión de volver a Vila-real. Así que, desde París, los japoneses volaron a España para presenciar el partido del Submarino ante el Deportivo Alavés. La pareja de jóvenes nipones aterrizó en Valencia, se hospedó el Hotel Palace de Vila-real y disfrutó en primera persona de un día de partido al completo en el Estadio de la Cerámica.

Disfrutaron de lo lindo

Comieron en el restaurante El Ceramista, el club les obsequió con unas camisetas conmemorativas de la Yellow Cup Easter y disfrutaron de la Fan Zone con la afición grogueta. Todo antes de presenciar en vivo y en directo el apasionante encuentro ante los babazorros (3-1). Una victoria que quedará siempre grabada en sus retinas. El golazo de Moleiro y la clase de Mikautadze. También haber visto un gol en directo del que es el máximo goleador y, para muchos ya el mejor jugador de la historia del club: Gerard Moreno.

Una experiencia única de la que seguro que Naoki, a su regreso a Japón, podrá presumir entre amigos, compañeros de trabajo y aficionados al fútbol europeo. Por haber ido a Vila-real y regresar a donde fue feliz, en lugar de visitar las archiconocidas Roma, Londres o Madrid.