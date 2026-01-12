Mercado de invierno: En marcha la operación salida y entrada en la plantilla del Villarreal B

El mercado de invierno se aproxima al ecuador y es mucho el ajetreo que hay en la práctica totalidad de los equipos de fútbol desde Primera a Tercera Federación. En el caso del Villarreal B se está trabajando para reforzar el ataque. Según el periodista leonés Ángel García adelantó que se está negociando la llegada de dos jóvenes atacantes: los baleares Etienne Eto’o (Mirandés, aunque pertenece al Rayo) y Joan Prohens (Poblense). A parte, en la rampa de salida estaría el colombiano Luis Quintero, con muchas ofertas, pero el que más fuerte pugna es el SCU Torreense, de la Segunda de Portugal.

Finalizada la primera vuelta del campeonato en Primera Federación, el Villarreal B está en la zona media de la tabla y si quiere pelear por las plazas de ascenso deberá subir el nivel del plantel. Por eso se está trabajando para incorporar a jóvenes futbolistas para reforzar, principalmente, la parte de arriba.

Joan Prohens, joven delantero del Poblense, también está en la agenda del filial. / Redacción

Esos nombres que suenan fuerte son Etienne Eto’o, que está cedido por el Rayo al Mirandés, pero ese contrato se podría romper en los próximos días. El otro nombre es el joven Joan Prohens, que cumple dos temporadas en el Poblense (18 partidos y 3 goles esta temporada). Jugó en la catera del Levante, hasta finalizar su etapa juvenil.

Respecto a la salida de Luis Quintero, su posible destino estaría en Portugal. El colombiano lleva dos meses de baja por una lesión y este próximo fin de semana ya podría estar disponible para poder jugar. Curro Muñoz y el portero balear Álex Quevedo también estarían en la rampa de salida.