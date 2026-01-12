El Villarreal sigue a ritmo de récords en Primera División: supera su mejor primera vuelta de la historia

Una temporada para enmarcar, un Villarreal CF de récord. Lo que está viviendo el Submarino esta campaña en LaLiga es digno de estudio, especialmente porque tanto en Copa del Rey como en la Champions League el papel del conjunto amarillo ha sido decepcionante.

Pocos equipos pueden presumir de pelear por estar entre los tres primeros de Primera División en esta época actual del fútbol moderno, en la que las distancias económicas de los tres grandes de España, Real MadridBarcelona y Atlético de Madrid, con el resto de mortales son abismales.

El conjunto amarillo, tras su victoria el pasado sábado ante el Deportivo Alavés, ha firmado la mejor primera vuelta de su historia en LaLiga pese a tener aún pendiente el partido que debe disputar ante el Levante, suspendido en su día por la alerta climatológica.

Los futbolistas amarillos celebran un tanto de Mikautadze frente al Getafe / MEDITERRÁNEO

El conjunto que dirige Marcelino García Toral suma 41 puntos en 18 encuentros, superando el anterior registro, logrado con un partido más, en las temporadas 2010/11 (con Juan Carlos Garrido en el banquillo) y 2015/16, curso este último en el que también estaba el técnico asturiano al frente del equipo.

El Submarino no ha acusado en LaLiga el desgaste mental y físico de disputar otras dos competiciones, como la Liga de Campeones y la Copa del Rey, ni tampoco el impacto anímico de sus tristes eliminaciones en ambos torneos.

Espectacular

La primera vuelta del combinado groguet ha sido espectacular. El equipo solo ha perdido ante los tres grandes del fútbol español: cayó en sus visitas al Real Madrid y al Atlético y frente al líder, el Barcelona, en La Cerámica.

Los de la Plana Baixa, a su vez, han rozado la perfección como local, ya que, más allá de la derrota ante el Barça, solo cedió un empate frente al Real Betis.

Retrocediendo al pasado verano, el arranque del equipo de Marcelino, que supo mantener la inercia como local del pasado curso, fue contundente, con dos claros triunfos consecutivos en La Cerámica ante Oviedo y Girona.

Tras empatar en Vigo en el descuento y perder ante el Atlético, el Villarreal enlazó tres victorias seguidas que le consolidaron en la parte alta de la clasificación. Una polémica derrota ante el Real Madrid y la igualada frente al Betis frenaron al equipo de Marcelino, que reaccionó de forma espectacular con una serie de seis triunfos consecutivos, interrumpida por el partido suspendido en Valencia.

Varapalos en Europa y la Copa

Las decepciones sufridas en la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la derrota ante el Barcelona para cerrar 2025 no descentraron al Submarino, que abrió el nuevo año con una victoria de prestigio en Elche, donde nadie había ganado.

Los jugadores del Villarreal festejan uno de los goles de la presente temporada en el Estadio de la Cerámica, donde el Submarino es inexpugnable. / MEDITERRÁNEO

El último triunfo ante el Alavés en casa permite al Villarreal batir un registro histórico, consolidarse en la tercera plaza y acercarse al objetivo de enlazar por primera vez dos participaciones consecutivas en la Champions League.

Factores a destacar

El grupo de Marcelino ha sabido sobreponerse a las ausencias de jugadores importantes, como Kambwala o Logan Costa, lesionados de gravedad en la pretemporada, a los problemas físicos de futbolistas como Foyth, Ayoze Pérez o Gerard Moreno, y al periodo de adaptación de Mikautadze para firmar unos resultados históricos.

La gran revelación de este primer tramo del campeonato ha sido Alberto Moleiro, una apuesta del club que suma 8 goles y 3 asistencias, y Marce ha encontrado por fin estabilidad en la portería con el brasileño Luiz Júnior.

Los amarillos han destacado en la primera vuelta por su poder ofensivo, al igualar los 37 goles que sumó en el curso 2013/14, con un encuentro aún por disputar para mejorar ese registro. Sin duda, un Villarreal de récord.