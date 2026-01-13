Gerard Moreno, el capitán del Submarino vuelve a sonreír en el Villarreal

Las lesiones le han ido minando las últimas temporadas en cuanto a regularidad, pero cuando juega es infalible. Muy centrado en recuperarse al 100% y no forzar la máquina, tras haber superado su segunda lesión muscular de la presente campaña, Gerard Moreno regresaba hace dos jornadas en la visita del Villarreal CF al Martínez Valero, disputando los últimos 23 minutos en el triunfo por 1-3 ante el Elche.

Siguiendo con su vuelta progresiva, Marcelino García Toral le sacó tras el descanso con 0-0 en el duelo del pasado sábado ante el Alavés en el Estadio de la Cerámica, por un mermado Ayoze Pérez, siendo clave en la victoria por 3-1 ante los vitorianos, marcando el 2-0 y siendo determinante en el juego.

Es el líder del vestuario, el referente fuera y también dentro del rectángulo de juego, y cada vez que ha podido tener minutos de calidad está respondiendo.

Gerard Moreno celebra su gol en el Villarreal-Alavés. / Villarreal CF

Al respecto, en la presente campaña solo ha podido intervenir en 9 partidos de LaLiga (7 de titular), pero ha marcado 5 goles. «En lo personal me fui muy satisfecho por haber vuelto a marcar y espero poder seguir ayudando al equipo con goles y con minutos», dijo en relación a su aportación ante el combinado babazorro.

Mirando hacia arriba

Pero el capi tiene mucha ambición, al igual que el resto de la plantilla grogueta: «Era importante ganar al Alavés para seguir en la línea que llevamos esta temporada en LaLiga. Estamos demostrado ser un gran equipo tanto en casa como fuera y era fundamental sacar adelante este encuentro».

Según el Killer de Santa Perpètua de Mogoda, «queremos seguir mirando hacia arriba y estamos muy satisfechos con la primera vuelta histórica que estamos realizado, ya que nos falta todavía un partido pendiente por disputar».

Gerard Moreno, capitán del Villarreal CF, abraza tras marcarle al Alavés a Mikautadze y Moleiro. / Villarreal CF

«La idea del equipo es mantener esta mentalidad y esta ambición, porque tenemos mucha hambre. Cuando no paras de ganar, de sacarle ventaja a los demás rivales y sigues peleando con los de arriba, lo que se demuestra es que el equipo tiene hambre», expuso.

El objetivo

Un Gerard que quiere repetir, y mejorar, participación en Liga de Campeones: «Todo el equipo desea hacer algo muy bonito esta temporada en Liga. Tenemos claro cual es el objetivo, ya que lo que queremos es repetir poder jugar la temporada que viene la Champions y hacerlo mejor que en esta».

«La temporada del equipo en Liga está siendo extraordinaria y ojalá podamos seguir aguantando este nivel y poder seguir sumando victorias», enfatizó.

Gerard Moreno (d) celebra su gol en el Villarreal-Alavés junto a Moleiro (i) y Mouriño (c). / Manolo Nebot

El secreto está en la actitud a nivel colectivo. «La clave está en tener ambición. Al final tenemos que ir jornada a jornada. Sabemos que estamos ahí y que hemos hecho, a falta de un partido, una primera vuelta muy importante y muy buena, y al final debemos tener ese hambre y esa ambición por seguir metiendo presión a nuestros rivales y por ir sumando de tres partido a partido, y ojalá podamos seguir en este ritmo», finalizó un Gerard Moreno que vuelve a sonreír y a liderar al Submarino.