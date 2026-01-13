Villarreal CF: Ilias Akhomach, pendiente del mercado, y Pape Gueye buscan la final de la Copa de África
El internacional por Marruecos está siendo ofrecido por sus agentes a clubs de Primera División
Este miércoles, Senegal-Egipto (18.00 horas) y Marruecos-Nigeria (21.00 horas)
Última semana de la Copa de África, en la que los dos representantes del Villarreal CF siguen inmersos y en la tarde-noche de este miércoles disputan las semifinales.
Pape Gueye disputará con Senegal su partido en busca de la final ante Egipto (18.00 horas), mientras que en el duelo nocturno, Ilias Akhomach estará en el Marruecos-Nigeria (21.00 horas). Ambos duelos serán televisados por Movistar+, al igual que el partidos por el tercer puesto y la final, respectivamente este próximo sábado (17.00 horas) y domingo (20.00 horas).
El futuro de Ilias
Uno de ellos, el hispano-marroquí Ilias Akhomach podría salir como cedido una vez regrese del torneo africano, ya que estaba contando muy poco para Marcelino (9 partidos y solo dos como titular) y, ahora, con solo LaLiga en juego parece que va a contar menos. Desde su agencia lo están ofreciendo y clubs como Getafe, Mallorca y Real Oviedo.
Desde el club de la Plana Baixa, por ahora, no se tiene constancia de dichas propuestas y son los responsables de los destinos deportivos de Akhomach quienes están ofreciendo al futbolista. Una vez regrese del torneo africano se evaluará su situación.
Kambwala, con el grupo
En cuanto a la dinámica del equipo que dirige Marcelino García Toral, el Villarreal comenzó este martes a preparar el partido de este sábado ante el Real Betis (21.00 horas), donde Willy Kambwala volvió a entrenarse con el grupo y está cada vez más cerca del alta médica. Una vez recuperado Thomas Partey, y con la inclusión en las sesiones de Kambwala, solo queda Logan Costa en la enfermería del Submarino.
