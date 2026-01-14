Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Largas colas para conocer a Mikautadze y Kambwala, que destilan carisma en la firma de autógrafos en Vila-real

Los seguidores del Submarino, especialmente los niños, se lo pasan en grande en la tienda Movistar de la plaza Bayarri junto a los dos 'groguets'

Aitor Aguirre

Erik Pradas

Vila-real

Georges Mikautadze y Willy Kambwala han irradiado simpatía ante las decenas de aficionados amarillos que, este miércoles por la tarde, se han acercado a la tienda Movistar de la plaza Bayarri de Vila-real, el escenario de una multitudinaria firma de autógrafos con seguidores groguets.

Tanto el defensa francés (próximo a volver a los terrenos de juego, después de la importante lesión sufrida el pasado verano) como el renombrado delantero georgiano hicieron las delicias de los seguidores, especialmente de los más pequeños, mostrándose solícitos a la hora de hacerse fotos con ellos y atenderlos firmando cromos, camisetas.

