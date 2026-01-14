Largas colas para conocer a Mikautadze y Kambwala, que destilan carisma en la firma de autógrafos en Vila-real
Los seguidores del Submarino, especialmente los niños, se lo pasan en grande en la tienda Movistar de la plaza Bayarri junto a los dos 'groguets'
Vila-real
Georges Mikautadze y Willy Kambwala han irradiado simpatía ante las decenas de aficionados amarillos que, este miércoles por la tarde, se han acercado a la tienda Movistar de la plaza Bayarri de Vila-real, el escenario de una multitudinaria firma de autógrafos con seguidores groguets.
Tanto el defensa francés (próximo a volver a los terrenos de juego, después de la importante lesión sufrida el pasado verano) como el renombrado delantero georgiano hicieron las delicias de los seguidores, especialmente de los más pequeños, mostrándose solícitos a la hora de hacerse fotos con ellos y atenderlos firmando cromos, camisetas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Una empresa puntera de la cerámica de Castellón anuncia cambios en su estructura
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Comienzan las obras del TRAM por el centro de Castelló y se activa el recorrido alternativo. Por aquí circulará hasta el 26 de febrero
- Castellón se congela: 22 municipios de la provincia registran temperaturas bajo cero y el frío irá a más
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles