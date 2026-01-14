Largas colas para conocer a Mikautadze y Kambwala, que destilan carisma en la firma de autógrafos en Vila-real

Georges Mikautadze y Willy Kambwala han irradiado simpatía ante las decenas de aficionados amarillos que, este miércoles por la tarde, se han acercado a la tienda Movistar de la plaza Bayarri de Vila-real, el escenario de una multitudinaria firma de autógrafos con seguidores groguets.

Galería | La afición del Villarreal, enloquecida con Willy Kambwala y el 'killer' Georges Mikautadze / ERIK PRADAS

Tanto el defensa francés (próximo a volver a los terrenos de juego, después de la importante lesión sufrida el pasado verano) como el renombrado delantero georgiano hicieron las delicias de los seguidores, especialmente de los más pequeños, mostrándose solícitos a la hora de hacerse fotos con ellos y atenderlos firmando cromos, camisetas.