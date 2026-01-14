Mikautadze al desnudo: ¿por qué celebra sus goles en el Villarreal con unas 'gafas'?

Georges Mikautadze, delantero georgiano del Villarreal CF, ha ofrecido la primera rueda de prensa desde su presentación como nuevo jugador amarillo. Expresándose en francés con traductor mientras aprende el español, hace un balance de esta primera vuelta, mira al partido de este sábado (21.00 horas) frente al Real Betis en La Cartuja y deja algún resquicio a lo anecdótico.

Sus sensaciones

"Es un momento muy bueno, porque me he conseguido adaptar rápidamente al grupo, entiendo lo que el míster quiere de mí, ofensiva y defensivamente... Tengo afinidad con los compañeros y eso me permite disfrutar".

Lo que le pide el míster

"Lo más importante es la faceta defensiva: básicamente, posicionarme bien para hacer la presión, el timing para hacerla y para, tras la recuperación del balón de mi equipo, posicionarme para lanzar el contraataque".

Muchas ocasiones

"Está claro que he tenido ocasiones en las que hubiera podido marcar, me exijo mucho en eso: he trabajado mucho, trabajo mucho las finalizaciones, entrenar el gesto ante el portero.... Nunca se tiene éxito al 100% y sigo trabajando para mejorar esa finalización".

Cinco goles a mitad de temporada

"Con el tiempo de juego que tengo, intento hacer el máximo. Nunca estoy satisfecho, soy muy competitivo y autoexigente pero estoy contento e este inicio del 2026, con las dos victorias, me he sentido decisivo de esas dos victorias y espero meter más goles".

Belleza de sus goles

"Sobre el último gol, esa es la especialidad Mikautadze, la vaselina (acompaña con el gesto de la mano). Estoy cómodo y he metido muchos goles así, pero intento ser completo y finalizar con la cabeza, con la derecha o la izquierda. He hecho goles más fáciles o feos, pero me gustan los goles complicados, pero espero seguir así".

¿Cómo ha sido su adaptación?

"Creo que es un campeonato favorable para mi juego, con muy buenos equipos. Lo que la diferencia de Francia, es que todos los equipos tienen buenas propuestas de juego y pueden plantar cara cualquiera. Estamos haciendo una temporada histórica en una competición que no es fácil".

Toni Losas / Ismael Mateu

Mantener el pulso con los grandes

"Personalmente, miraría la primera plaza, porque no hay nada imposible en el fútbol, aunque no es fácil, pero enfocamos el partido a partido, siempre ambiciosos".

El balance en la Champions League

"Es una competición que para todos es un sueño, que nos da una gran motivación. Ha sido una decepción, era mi primera vez y también la de muchos de mis compañeros, pero la ayuda del cuerpo técnico nos ha dado fuerza para seguir en estos partidos que nos queden y prepararnos para ojalá volver a competir en ella".

Betis y Real Madrid, dos grandes rivales

Como he dicho, solo pensamos en el primer partido que nos viene. Está claro que ganar al Betis sería muy importante y después ya pensaremos en el Real Madrid".

Celebración de gafas

"Viene de una buena relación con un amigo, de cuando jugaba en la Play Station, le marqué un gol e hice una celebración y desde entonces, hace un par de años es una dedicatoria".

Georges Mikautadze se reencontró con el gol en Elche. / Europa Press

¿Se atreve con el español?

"Voy aprendiendo poco a poco: tengo un profesor, intento hablar y expresarme, pero poco a poco".

Cita especial ante el Ajax

"Es un lugar en el que yo ya he estado, pero vamos a tomar ese partido con la importancia que tiene: queremos ganarlo".