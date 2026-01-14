Pape Gueye e Ilias Akhomach, solo uno de los dos jugadores del Villarreal levantará la Copa de África

A un paso de la gloria. Así se encuentran los jugadores del Villarreal CF Pape Gueye e Ilias Akhomach, que se medirán en la gran final de la Copa de África el próximo domingo (20.00 horas).

El centrocampista del Submarino, con un papel destacado marcando goles importantes, volvió a ser clave para Senegal en la dura semifinal contra Egipto con victoria por 1-0 con un latigazo de Sadio Mané en el minuto 78. Gueye disputó los 90 minutos hasta que fue sustituido por el mediocentro del Rayo Vallecano Pathé Ciss y todo apunta a que será titular en la gran final.

Pape Gueye, en el once titular de Senegal. / Themba Hadebe

No está teniendo el mismo protagonismo Ilias Akhomach, que podría abandonar el Submarino en calidad de cedido en este mercado de invierno en busca de más minutos. Aunque el extremo no fue titular en el duelo entre Marruecos y Nigeria entró en el terreno de juego por Brahím en el 108 de la prórroga. Tras 120 minutos sin goles (0-0), todo se decidió en penaltis, donde el examarillo Chukwueze falló para los nigerianos y la selección de Marruecos venció por 4-2, festejando el pase por todo lo alto. Un groguet levantará la Copa de África.