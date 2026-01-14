El Villarreal blinda al prometedor defensa del filial Yves Valou hasta el año 2030

Es difícil predecir qué sucederá con jugadores jóvenes de potencial. Ganarse un puesto en el primer equipo del Villarreal es el principal sueño de los futbolistas del filial amarillo, aunque no es una puerta fácil de derribar. El tiempo dirá lo que sucederá, pero lo que ha sucedido este martes es que el Villarreal ha anunciado la ampliación de contrato del prometedor central Jean Ives Valou, que terminaba su vinculación en 2028 y ahora lo hará en 2030, prolongando dos años y blindando a uno de los futbolistas que más destacan del equipo de David Albelda.

Jean Ives Valou (Abidjan, Costa de Marfil, 22/12/2005) es un defensa central zurdo que destaca por su poderío físico, capacidad de anticipación y fortaleza en los duelos defensivos. El zaguero africano llegó en 2024, procedente de la academia Étoiles du Mandé y se ha consolidado como una pieza clave en el filial, debutando la pasada campaña con el primer equipo en el encuentro ante la UD Poblense en Copa del Rey.

Valou espera al jugador del Nàstic para intentar quitarle el cuero. / JUAN FRANCISCO ROCA

La situación de la zaga

Hay que destacar que Marcelino cuenta con una nómina importante de centrales como Renato Veiga, Juan Foyth, Rafa Marín o Pau Navarro, con el regreso inminente de Willy Kambwala y el de Logan Costa, cuando se recupere de la rotura de ligamento cruzado de su rodilla, por lo que, en principio, tendrá complicado tener opciones en el primer equipo.