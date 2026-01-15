Akhomach y Pedraza: los dos nombres propios en el mercado del Villarreal: ¿seguirán en el Submarino?

Movimientos en forma de salida a la vista en el Villarreal CF. Ilias Akhomach este mercado de invierno y Pedraza, en el de verano, apuntan a dejar el Submarino, aunque todavía no está nada cerrado y en el mundo del fútbol, lo que hoy parece blanco, mañana puede ser negro.

Respecto a la situación del extremo marroquí, con contrato hasta junio de 2027, tanto el club como el jugador podrían ver con buenos ojos una cesión para disputar más minutos. Ilias demostró su potencial antes de su grave lesión de rodilla y en Primera es un jugador muy codiciado. De hecho, sus agentes lo han ofrecido a Getafe, Oviedo y Mallorca. El futbolista, concentrado con su selección y a dos días de disputar la final de la Copa de África, se reunirá con el club la próxima semana para decidir su futuro.

La otra patata caliente para el club es decidir si renueva al extremo o si busca un traspaso a la baja el próximo verano, ya que solo le restaría un año de vinculación con el Submarino, por lo que no es una situación fácil. Además, en su posición tiene la competencia de Buchanan, jugador muy importante para Marcelino, y Nicolas Pepe, que puede jugar tanto en banda como en punta.

Ilias Akhomach, con Marruecos. / Agencias

El caso Pedraza

Aunque desde el entorno de Alfonso Pedraza apuntan que no hay nada cerrado con la Lazio, parece que las negociaciones están avanzadas y el lateral izquierdo tiene cerca un principio de acuerdo con el conjunto italiano para las próximas tres temporadas. El canterano y uno de los jugadores que levantó la Europa League con el Submarino en 2021 termina contrato en junio y se marcharía gratis después de siete temporadas en el primer equipo.

Un movimiento lógico en una posición que el Villarreal tiene bien cubierta con Sergi Cardona y Carlos Romero, que volverá tras su exitoso paso por el Espanyol.