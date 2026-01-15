Ni el calvario de cinco meses rompe la eterna sonrisa de Kambwala en el Villarreal: "Volveré en un mes... y sueño con jugar el Mundial"

Da igual que lleve cinco meses y medio sin competir. Da igual que durante ese tiempo haya sufrido en silencio por no poder ayudar a sus compañeros. Willy Kambwala pertenece a esa estirpe de futbolistas que irradian luz incluso cuando el foco se apaga. Es una cuestión de carácter, de mirada ante la vida, y así lo demuestra en cada entrenamiento y aparición pública.

El 31 de julio, en un amistoso ante el Genoa, el fútbol decidió ponerle una piedra en su camino. En su segundo año de amarillo y con apenas 21 años, la bestia de Kinsasa tuvo que afrontar una lesión grave que frenó en seco su progresión, corta aún, pero intensa con su debut en el Manchester United. El central sufrió una rotura en el isquiotibial de su pierna izquierda y pasó por el quirófano. De hecho, su fortaleza física evitó que la lesión pudiera ser aún más grave y evitó la temida rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla.

Galería | La afición del Villarreal, enloquecida con Willy Kambwala y el 'killer' Georges Mikautadze / ERIK PRADAS

Willy detalla cómo se siente

Aunque parecía que podía regresar a finales de enero, el cuerpo médico es cauto y Willy, con su eterna sonrisa, desveló el tiempo que le falta para que pueda volver a disfrutar de su gran pasión: «Estoy tranquilo. He vuelto a entrenar con el equipo y, si todo va bien, en un mes o incluso antes podré volver a competir», explicó con el ansia de volver a ganar duelos a los delanteros con su imponente físico.

Un proceso que también ha tenido sus momentos complicados a nivel anímico: «Ahora me siento muy bien a nivel mental, es difícil tener una lesión tan grave de más de cinco a seis meses. Ya estoy entrenando con el equipo y esto me ha ayudado muchísimo», explicaba, con ganas de cambiar las respuestas a los periodistas por el balón en La Cerámica: «Sí, tengo muchas ganas, llevaba mucho tiempo esperando este momento y es una sensación increíble verte tan cerca», continuó.

La ilusión del Mundial

Uno de los sueños de Kambwala en lo que resta de curso, además de ayudar al Villarreal en una prometedora segunda vuelta en Liga, no es otro que formar parte de la República del Congo, que se jugará el pase al Mundial de 2026 en la respesca del próximo parón. «Con el Congo espero jugarlo. Hay un último partido en marzo para clasificarnos y vamos a ver que pasa. Yo quiero ir pero no depende todo de mí, primero hay que ver como vuelvo y el tiempo que va a darme el míster», comentó, consciente de que dado el buen nivel de los Foyth, Veiga o Rafa Marín y en sola una competición, no será sencillo ganarse minutos, aunque tiene la baza de que también puede actuar como lateral si Marce lo considera.

Sobre la espectacular Liga

Por último, destacó la espectacular Liga que está firmando el Submarino y se une al discurso de no ponerse límites: «El equipo está en una gran dinámica y queremos seguir así en la segunda vuelta. Somos ambiciosos y miramos hacia arriba», concluyó Kambwala.