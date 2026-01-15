La previa: El Villarreal B busca un golpe de autoridad este viernes frente al Cartagena en el Mini Estadi

Tendrá un partido exigente Villarreal B en el Mini Estadi este viernes (19.00 horas) frente a un Cartagena presionado por los resultados. El filial vila-realense busca sumar de tres en tres frente a uno de los cocos de la categoría que no acaba de funcionar bien y que llegará a Vila-real escocido por el 1-4 con el que perdió el pasado fin de semana en Nuevo Cartagonova.

En el partido de la primera vuelta el filial amarillo ya dio buena cuenta del conjunto departamental, al que superó por 0-2 gracias a los goles anotados por Víctor Moreno y Álex Rubio, ambos en la recta final del duelo. Ese triunfo inspiró al equipo de la Plana y siete días después volvió a ganar, esta vez al Atlético Sanluqueño, y por primera y única vez en lo que va de campaña se enlazaron dos triunfos seguidos.

Lautaro y Eneko Ortiz, dos habituales en los onces titulares del Villarreal B. / Juan Francisco Roca

Para este partido el Villarreal B presenta varias novedades. No estarán disponibles Hugo López y Joselillo Gaitán, con la selección sub-19, ni Barry, lesionado. Además, podría producirse el estreno del primer refuerzo del filial amarillo en este mercado de invierno: el delantero valenciano Ayman Arguigue, que llega procedente de la SD Huesca en calidad de cedido.

Cambios en el rival

El Cartagena, por su parte, realizará muchos movimientos en esta ventana de fichajes. De momento ha anunciado que no seguirán en el equipo Fran Vélez, Chuca, Nacho Sánchez, Ander Martín y Carlos Calderón. Tras la derrota 1-4 ante el Ibiza a buen seguro que el once titular que presente esta tarde-noche en el Mini Estadi presentará muchos cambios.

Posible Once: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro, Ismael Sierra, Eneko Ortiz; Pablo Pascual, Alassane Diatta; Víctor Moreno, Facundo Viveros, Albert García; y Álex Rubio.