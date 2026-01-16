El Betis-Villarreal, por Marcelino: las ocho preguntas que ha respondido

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, ha analizado el partido contra el Real Betis, el primero de la segunda vuelta de LaLiga EA Sports, si bien los amarillos todavía tienen pendientes su visita al Ciutat de València para ponerse al día con el Levante UD. El asturiano considera a los verdiblancos como un rival directo, a pesar de los 12 puntos que les separan. El encuentro, este sábado, 17 de enero del 2026, a las 21.00 horas, en el Estadio de La Cartuja.

¿Hay bajas?

"No tenemos ninguna novedad: todos disponibles menos los lesionados de larga duración y los de la Copa de África, a los que doy la enhorabuena y le deseo una final maravillosa. Tenemos a dos y que gane el menor". Falta un entrenamiento; y si no surge ningún inconveniente, tenemos a todos los jugadores disponibles de la semana anterior".

Mantener la motivación es primordial

"Este equipo ha hecho las cosas muy bien -no, nos quedamos cortos: extraordinariamente bien: el número de puntos es exagerado y con una jornada pendiente. Nuestra idea es seguir igual. Llevamos 16 puntos fuera de casa y sabemos que vamos a un campo muy complicado, contra un muy buen equipo y un extraordinario entrenador. Nos motiva estar arriba, con los equipos más importantes de nuestra liga. Llevamos muchas victorias y solo una derrota en los últimos partidos, queremos seguir igual".

Dificultad de ganar

"Lo vemos incluso en la Copa del Rey, contra rivales de inferior categoría. El Betis es un muy buen equipo, capaz de ganar a cualquiera, como ha demostrado las últimas temporadas. Hizo un equipo para tratar de luchar por la Champions. Si no nos mantenemos en esa ambición, solo hay un camino: acercarnos a la comodidad. La humildad es determinante para seguir en este gran trabajo. Queda la otra mitad de la competición. Tenemos capacidad; y, si no tenemos lesiones y mantenemos la mentalidad, podemos mantener el nivel de juego, porque de puntuación es muy complicado. No podemos bajar el nivel competitivo".

El Betis y su estilo

"Con Isco tiene más posesión, más si se junta con Fornals o Lo Celso. Si tienes otro tipo de jugadores, puedes modificar ligeramente. Pero con Pellegrini tiene una identidad clara: tener el balón aunque a veces sea más directo. Con Antony y Abde, son más verticales. Esperamos a un equipo que ataca bien y que contraataca bien, siempre te genera problemas, por eso hay que acabar jugadas".

Rival directo

"El año pasado tuvimos una lucha tremenda con ellos hasta los últimos cinco o seis partidos. Cuando fuimos a jugar allí, si nos ganaban, se ponían por delante, pero ganamos y les dejamos tocados. Nos espera un partido muy complicado, contra un rival con argumentos, certero y preciso en la zona de finalización. Si les ganamos, es otro golpe encima de la mesa".

Adaptación de Mikautadze

"Es lógico. Hicimos una renovación amplia de la plantilla, más de lo que pensábamos por el mercado. Se tenía que adaptar a una forma de jugar diferente, la liga, el idioma... todo no se puede hacer de hoy para mañana. Además, es un chico joven. Lo normal es que si su adaptación es mejor, su rendimiento también lo sea. A nivel defensivo, intentamos que un delantero corra lo menos posible: el corría mucho, pero con poca eficacia. Eso es lo que le pedimos. Está muy bien, tiene grandes cualidades y ojalá siga manteniendo este nivel de los últimos partidos".

Toni Losas / Ismael Mateu

Irregularidad del Betis

"Tenemos que mirar las estadísticas en su contexto. Dos de esas tres derrotas últimas, dos son contra Madrid y Barça. Lleva más empates que nosotros, pero es que nosotros hemos sido capaces de ganar más. Son circunstancias, pero es un equipo al que es difícil ganar. Nosotros hemos sumado una barbaridad de puntos. Hay una diferencia, pero a nivel de plantilla no: somos dos equipos bastante igualados. Haber sumado nosotros tantos puntos puede dar pie a empequeñecer al resto, pero no es así".

Opciones de Gerard Moreno

"Si está para jugar 45 minutos, está para iniciar. Tiene opciones. No sé si está para los 90 minutos, igual no sabría contestarte...".