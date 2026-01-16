La crónica | El Villarreal B derrota al Cartagena con 'show' arbitral incluido (1-0)

El Villarreal B se llevó los tres puntos ante el Cartagena en un partido marcado por el show arbitral en la primera parte. Un desastre de arbitraje que, afortunadamente, no influyó en el marcador final, aunque de haber sido más ecuánime el equipo de David Albelda hubiese llegado a la recta final sin tanto sufrimiento porque el 1-0 era un marcador corto y enfrente había un señor equipo. Decidió el gol de Cheick Thiam mediada la primera parte.

Sin duda alguna la primera parte que duró 55 minutos y 10 segundos estuvo marcada por la labor arbitral. El colegiado grancanario Alexandre Alemán Pérez tuvo protagonismo en tardar más de dos minutos en dar validez al gol legal del senegalés Cheikh Thiam, en el minuto 24, pero en especial en el minuto 42 cuando señaló penalti a favor del filial amarillo (a instancias del juez de línea), para después desdecirse tras consultar con el VAR cuando el empujón a Álex Rubio fue espectacular.

El colegiado canario fue el protagonista de sus decisiones, al menos en la primera parte. / Juan Francisco Roca

Ventaja amarilla

El primer tiempo finalizó con esa mínima renta del Villarreal B (1-0) gracias a ese gol del senegalés, tras un rechace del portero Iván Martínez a tiro de Álex Rubio. Un gol que estaba haciendo justicia a la valentía y la ambición demostrada por los muchachos de David Albelda. El partido empezó con dominio del Cartagena, pero rápidamente el filial controló la situación.

Antes del segundo minuto de juego el conjunto cartagenero avisó por mediación de Chicki, que cruzó en demasía ante el portero local. La réplica la puso Albert García en el minuto13, que el portero visitante rechazó a saque de esquina. Después hay que destacar es gol de Cheikh Thiam, la acción polémica con el penalti anulado y en el 45+9 Ismael Sierra sacó el 1-1 desde la misma línea de gol.

Segunda parte

Quiso imponer su ley el Cartagena tras el descanso, pero se topó con un filial bien plantado que estuvo a punto de ampliar la renta en el minuto 62 cuando Facundo Viveros se plantó solo ante Iván Martínez, pero el arquero se le anticipó en el remate. Los departamentales empezaron a sacar más artillería. Los minutos fueron pasando y el conjunto cartagenero tampoco se aclaró en exceso con y sin balón. El Villarreal B supo sacar provecho al solitario gol.

El empujón a Álex Rubio pitado por el colegiado, pero que después él mismo anuló. / Juan Francisco Roca

Ficha técnica:

-1- Villarreal B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Ismael Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz; Alassane, Thiam (Pascual, min. 89); Moreno (Jean Ives, min. 89), Facundo (Gaitán, min. 68), Albert García (Hugo López, min. 68); y Álex Rubio (Ayman, min. 81).

-0- Cartagena: Iván Martínez; Marc Jurado, Rubén Serrano (Diego Gómez, min. 78), Baz, Nil Jiménez; Edgar Alcañiz (Ortuño, min. 68), Fidalgo; Dani Perejón (Nacho, min. 68), De Blasis, Kevin Sánchez; y Chiki.

Goles: 1-0. Min. 24: Thiam.

Árbitro: Alexandre Alemán Pérez (Las Palmas). Amonestó a los locales Budesca, Lautaro, Álex Rubio y Facundo; y a los visitantes Chiki y Nacho.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 650 espectadores.