En Directo
Directo Betis-Villarreal | A 'tachar' a un rival directo
Duelo de altos vueltos en el Estadio La Cartuja, este sábado, a partir de las 21.00 horas
Real Betis y Villarreal CF dirimen este sábado, 17 de enero del 2026, a las 21.00 horas, un duelo de altura en el Estadio La Cartuja con la lucha por un puesto en la Champions League en el punto de mira, pues los sevillanos son sextos con 29 unidades, pero no renuncian a esa pelea en la segunda vuelta liguera pese a los 12 que les saca el equipo amarillo, tercero con 41 (aunque con un encuentro pendiente, el del Levante UD, en el Ciutat de València).
La ambición del Betis va más allá y aún ve factible seguir luchando por lograr el ansiado pase a la Liga de Campeones, con lo que la visita del Submarino, un rival muy elogiado por el técnico chileno en la víspera, es una gran piedra de toque para los verdiblancos, obligados a recobrar su fortaleza en LaLiga EA Sports para no perder comba en la zona alta en dos meses, enero y febrero, con un calendario muy exigente.
Marcelino García mantiene las bajas de Pau Cabanes, Willy Kambwala y Logan Costa por lesión; y las de Ilias Akhomach y Pape Gueye porque ambos disputan este domingo con Marruecos y Senegal la final de la Copa de África.
EL BETIS DE DON MANUÉ. El chileno, ex del Villarreal, espera echarle mano al Villarreal, a pesar de los 12 puntos (que pueden ser 15) en el arranque de la segunda vuelta.
LA RUEDA DE PRENSA DE MARCELINO. Este viernes, así hablaba antes del último entrenamiento de la semana.
¡MUY BUENAS! Bienvenid@s a la retransmisión del Betis-Villarreal. Lo más importante, ver cómo está la clasificación.
