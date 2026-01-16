El hijo del mítico Samuel Eto'o ficha por el Villarreal: ¿Qué otros jugadores del Submarino tuvieron padres futbolistas?

Refuerzo con nombre para la delantera del Villarreal B: Etienne Eto’o, hijo del mítico Samuel, atacante camerunés que hizo historia con el Barcelona, su selección... a base de goles.

El Villarreal, después de varios días ajustando la operación, ha anunciado este viernes, poco antes del encuentro del B contra el Cartagena, la incorporación del delantero Etienne Eto’o, cedido por el Rayo Vallecano, horas después de la renovación de Albert García. Eto’o, de 23 años, llega como cedido, después de desvincularse de su otra cesión en el Mirandés, donde ha disputado seis partidos en LaLiga Hypermotion (103 minutos en otras tantas apariciones desde el banquillo, además de 148’ en dos de la Copa del Rey) para defender los colores del Villarreal B lo que resta de ejercicio.

El Villarreal B se está reforzando a conciencia en este mercado de invierno, en el que ya había sumado previamente la incorporación de los futbolistas de ataque Nico Sánchez, que actúa como extremo (procedente del Alcalá); y la de Ayman Arguigue, otro delantero (a préstamo por el Huesca). Además, el club publicaba la ampliación de contrato de otro hombre ofensivo como Albert García, vinculado al Submarino por una temporada más, con lo que finalizará su contrato junio del 2027.

Etoo en el Mallorca. / LORENZO

Otros hijos de futbolistas que militaron en el Submarino

Una de las historias más curiosas entre padres e hijos en el Villarreal fue la que se produjo el año del descenso a Segunda. El conjunto amarillo firmó a un auténtico killer como el Rifle Walter Pandiani, aunque es cierto que lo hizo en la recta final de su carrera. Además de Walter, su hijo Nicolas Pandiani firmó con el juvenil del Villarreal, pero no llegó a debutar con el primer equipo. En el mes de diciembre, el mayor de los Pandiani dejó el Submarino tras marcar dos goles.

También tuvieron padre futbolista los hermanos Dos Santos: Gio y Jonathan, que vivieron varios años en el Submarino a un gran nivel con Marcelino García Toral en su primera etapa. Su padre, Geraldo Francisco dos Santos Javier, también conocido como Zizinho, fue un futbolista brasileño que jugó gran parte de su carrera en el fútbol mexicano, destacando como centrocampista del Club América.

Gio Dos Santos durante un entrenamiento. / S PACO POYATO

Pero quizás, el que más conozca el público general sea el padre de Pepe Reina, Miguel Reina, portero del Barcelona y el Atlético de Madrid en los años 70 y 80. Su hijo, actualmente entrenador del juvenil del Villarreal, es una leyenda amarilla y del fútbol español, ganador del Mundial de 2010.

De la portería a la delantera, con un delantero icónico para el Submarino como Adriano García, con su hijo Carlo Adriano con debut en el primer equipo y un gran peso en el filial amarillo durante las últimas temporadas. Actualmente milita en el Querétaro FC de México. Otros nombres como Xisco Nadal también aparecen en esta lista, ya que su padre Sebastián Nadal, jugador del Villarreal a finales de los años 80 y principios de los 90.