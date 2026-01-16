El Villarreal CF, el primero de los mortales

Cuando Leo Messi y Cristiano Ronaldo reinaban en el planeta fútbol y se repartían, aunque con el argentino con más entorchados, el Balón de Oro, pocos eran los jugadores que se acercaban en cuanto a nivel a los dos colosos del balompié. A raíz de ello salió aquella frase de «se sienta en la mesa de los grandes», como por ejemplo cuando Antoine Griezmann hizo méritos en el Atlético para ello.

A nivel de equipos, los Messi y Cristiano de turno son, evidentemente, Barcelona y Real Madrid, con el Atlético de Madrid también en esa mesa, la de los grandes, tres clubs con ingresos económicos y presupuestos a años luz del resto, del resto de los mortales.

Históricamente, en el siglo XXI, en la nueva era del fútbol de élite, pelean en España por ser el mejor de los otros (los que no son Barça, Madrid y Atlético), por presupuesto, población de sus ciudades e historia, el Athletic Club de Bilbao, Valencia CF, Sevilla FCReal BetisReal Sociedad y siempre hay algún invitado de excepción que va cambiando con los años (Celta, Girona, Rayo...) y que este año es el Espanyol. Y con todos ellos lleva 25 años peleando el Villarreal CF.

Gerard Moreno, capitán del Villarreal CF, abraza tras marcarle al Alavés a Mikautadze y Moleiro. / Villarreal CF

El mejor mortal

Tras una etapa con Valencia y Sevilla como referentes, ambos han caído en picado en ejercicios recientes, siendo en las últimas campañas los rivales directos del Submarino Athletic Club, Real Betis y la Real Sociedad, quienes pelean por puestos que dan acceso a la Liga de Campeones.

Pero, en el presente ejercicio, el buen hacer del equipo que dirige Marcelino García Toral, que ha decepcionado tanto en Copa del Rey como en la Champions League, está provocando que el conjunto de la Plana Baixa sea el gran animador de LaLiga, consolidado en la 3ª posición y con opciones más que reales, mínimo, de pelear por la segunda plaza.

Los amarillos tienen 41 puntos y todavía podrían sumar 3 unidades más, ya que les resta el partido aplazado ante el Levante en el Ciutat de València (todavía sin fecha ni hora). Por ello, teniendo en cuenta que el Real Madrid es 2º con 45 puntos, los groguets se pondrían a uno de los blancos en caso de ganar al Levante e incluso podrían superarle el sábado 24, cuando a las 21.00 horas se miden en el Estadio de la Cerámica en partido correspondiente a la 21ª jornada.

A su vez, el Villarreal saca ahora 3 puntos al Atlético de Madrid, el tercer inmortal en discordia de Primera División, que podrían ser seis en caso de vencer en el duelo aplazado en el Ciutat de València.

Gerard Moreno, Comesaña y Moleiro celebran un gol del Villarreal en Mestalla. / Manuel Bruque

Amplias distancias

A partir de ahí, es digno de elogio el margen que le lleva ya al Submarino el resto de mortales, a sus rivales directos, con toda la segunda vuelta por disputarse. El 4º clasificado es el llamado equipo sorpresa, la revelación de la campaña, que en estos momentos es el Espanyol, pero al que los de la Plana Baixa ya le superan en 7 unidades.

Su próximo rival, el Real Betis, mañana en el estadio La Cartuja de Sevilla (21.00 horas), tiene ya 12 puntos menos, donde la pasada campaña peleó hasta el final con amarillos y el Athletic Club por ser 4º ó 5º en el campeonato liguero.

Precisamente uno de los oponentes que más bajón ha pegado esta campaña es el cuadro bilbaíno, al que los groguets han distanciado ya en 17 puntos, siempre recordando los otros tres que podrían añadirse ante el Levante.

Y peor si cabe están otrora tres clásicos de LaLiga importantísimos, como la Real Sociedad y el Sevilla, a los que se les saca 20 y 21 puntos respectivamente, y especialmente el Valencia, en puesto de descenso y a 24 puntos del Villarreal, el primero de los mortales.